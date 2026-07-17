의정부 아파트서 40대 부부 추락사…집안선 어린 자녀 2명 숨진 채 발견

경기 의정부시의 한 아파트에서 40대 부부가 추락해 숨지고, 집안에서는 어린 자녀 2명이 목숨을 잃은 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경기 의정부경찰서

17일 경기 의정부경찰서와 소방당국에 따르면 이날 낮 12시55분쯤 의정부시 용현동의 한 아파트에서 40대 부부가 추락했다는 신고가 접수됐다. 출동한 119구급대가 부부를 인근 병원으로 이송했으나 사망 판정을 받았다.

현장에 출동한 경찰은 숨진 부부의 신원을 파악한 뒤 아파트 거주지로 진입했다. 굳게 닫힌 집안 내부에선 12세와 8세인 두 자녀가 이미 숨을 거둔 상태로 발견됐다.

경찰은 발견 당시 외부의 침입 흔적이 있었는지 여부를 파악하기 위해 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석과 현장 감식을 진행하는 한편, 유서 등 단서가 남겨져 있는지 수색을 벌였다.

아울러 일가족 4명의 정확한 사인과 사망 시점을 규명하기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하기로 했다.

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