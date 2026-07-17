중부지방 물폭탄 예고…윤호중 “9개 시도에 상황관리관 급파” [날씨]

18일 새벽부터 중부지방을 중심으로 올여름 들어 가장 많은 비가 예보된 가운데 정부가 연휴 기간 호우 대응 공백을 막기 위해 중앙재난안전대책본부를 선제적으로 가동하는 등 비상 대응에 나섰다.

대구에 호우주의보가 발효된 17일 대구 수성구 두산오거리에서 시민들이 우산과 우비를 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

기상청은 “내일(18일) 새벽부터 모레(19일)까지 전국에 비가 내리겠다”며 “특히 중부지방을 중심으로 호우특보가 발표될 가능성이 있다”고 예보했다. 18일부터 19일까지 예상 강수량은 수도권과 강원도 100~200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 충청권 80~150㎜(많은 곳 충남·충북 북부 250㎜ 이상), 전라권 30~80㎜(많은 곳 전북 북서부 100㎜), 경상권 50~100㎜(많은 곳 경북 북부 150㎜)다.

윤호중 행정안전부 장관은 17일 관계기관 대책회의를 열고 지방정부와 관계기관의 호우 대비 계획을 점검하며 인명피해 예방을 위한 빈틈없는 안전관리를 지시했다고 행안부가 밝혔다.

윤 장관은 중앙재난안전대책본부를 선제 가동하고 집중호우가 예상되는 9개 시·도에 현장상황관리관을 긴급 파견하도록 했다.

윤호중 행정안전부 장관이 17일 서울 종로구 정부서울청사 서울상황센터에서 열린 호우 대비 관계기관 대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

아울러 산간 계곡과 캠핑장, 야영장 등 휴가지와 반지하주택, 지하차도, 노후 저수지 등 침수·재해 취약지역에 대한 사전 통제와 주민 대피를 철저히 할 것을 주문했다. 짧은 시간에 강한 비가 집중되면서 계곡과 하천물이 갑자기 불어날 수 있어 접근과 야영을 자제해야 하며, 저지대 침수와 하천 범람, 급류, 산사태 등에도 각별히 유의해야 한다.

또 최근 침수 피해가 발생한 지역의 빗물받이와 배수펌프장 등 배수시설을 점검하고, 긴급재난문자와 마을방송 등을 활용해 재난 상황을 신속히 전파하도록 지시했다. 윤 장관은 “국민의 생명을 지키는 일에 과잉 대응이란 없다”며 “연휴 기간 비상대응태세를 유지하고 위험 징후가 포착되면 즉각 대응해 달라”고 말했다.

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