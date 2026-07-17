'역주행 신화' 리센느, 악플과 전쟁…신고 사이트 개설

걸그룹 리센느가 악플러들과 전쟁을 선포했다.

소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 지난16일 공식 홈페이지를 통해 "리센느의 권익 보호를 위한 신고 사이트를 개설했다"고 밝혔다.

리센느. 더뮤즈엔터테인먼트 제공

이어 "해당 사이트는 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 저작권 침해 사례에 대한 제보를 받아, 보다 신속하고 정확하게 조치하기 위함"이라고 설명했다.

그러면서 "앞으로도 아티스트의 권익 보호를 위하여 많은 제보 부탁드린다. 당사는 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.

이번 조치는 최근 높아진 리센느의 인지도와 무관하지 않다.

2024년 3월 데뷔한 리센느는 미나미, 리브, 제나, 원이, 메이로 구성된 5인조 걸그룹이다.

이들이 2024년 8월 발표한 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 '러브 어택'(LOVE ATTACK)은 멤버 원이와 미나미의 유튜브 콘텐츠에서 나온 '거제 야호' 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)이 인기를 얻으며 뒤늦게 주목받았다.

'러브어택'은 다시 순위를 끌어올려 차트 최상위권에 진입했고, 리센느는 데뷔 2년 4개월 만에 이 곡으로 지난 8일 멜론 '톱 100' 차트 1위를 기록했다.

지난 14일에는 SBS 더라이프 '더쇼'에서 그룹 카라의 동명 히트곡을 리메이크한 신곡 '프리티 걸'(Pretty Girl)로 음악방송 1위를 차지했다.

<뉴시스>

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