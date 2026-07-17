정청래 “후보등록 하루 만에 후원금 3억8000만원 모여”

더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 정청래 전 대표는 17일 “후보 등록 하룻만에 후원금으로 3억 8000만원이 모였다”고 밝혔다.

정 전 대표는 이날 오후 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 “하룻 밤 새 7700여분이 평균 4만6000원, 3억8000여만원의 후원금을 보내주셨다. 눈물나게 고맙다”며 이같이 밝혔다. 정 전 대표는 아울러 “정말 열심히 할테니 ‘알정찍’(알았어 정청래 찍을께) 선거운동도 좀 해달라. 그러면 이긴다”고도 했다.

더불어민주당 당권 주자인 정청래 의원이 16일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회에서 미소짓고 있다. 뉴스1

그는 오전에 올린 페이스북 글에서는 “어제(16일) 유튜브 방송에서 제 후원금 2000만원이 부족하다고 했는데, 하룻밤 새 3억8000만원이 입금(됐다). (한도를 넘어서서) 3억6000만원을 돌려줘야 한다”며 “주말이라 계좌가 닫히질 않는다”며 “정말 감사한데요. 이제 그만ㅠㅠ”이라고 했다. 그러면서 “당대표 (후보) 후원 계좌를 곧 만드니 (후원금은) 그곳으로 (보내 달라)”고 했다. 새로 올린 글에서는 그러면서 “3억6000만원을 일일이 돌려드려야 한다. 번거롭지만 눈물 나게 고마운 일”이라고 했다. 그러면서 그는 최고위원 선거에 출마한 친청(친정청래)계 최민희, 이성윤, 한민수 후보를 거명하면서 이들에게도 후원금을 보내 달라고 했다.

정 전 대표는 이날 오전 광주 북구와 서구를 잇따라 찾아 지역 당원들을 만났다. 그는 “이번이 (대의원·권리당원) 1인 1표로 시행되는 첫 번째 전당대회”라며 “제가 당대표 1년 하면서 저한테 ‘아이고, 사법 개혁해 줘서 고마워요’ ‘언론 개혁해 줘서 고마워요’ ‘검찰 개혁해 줘서 고마워요’ 이럴 줄 알았는데, 직지사라는 절에서 스님 두 분이 저를 보면서 ‘대표님, 1인 1표제 해 주셔서 감사합니다’라고 했다”고 밝혔다. 그러면서 “어디를 가든 저를 보면 1인 1표 해 줘서 고맙다고 한다”며 “이게 정말 큰 것이구나 하는 생각이 들었다”고 했다. 그는 “나라의 주인이 국민이든 당의 주인은 당원”이라고 거듭 강조했다.

정 전 대표는 아울러 “이재명 정부를 성공시키고, 다섯 번째 민주당 대통령을 만들어 내려면 우리가 똘똘 뭉쳐야 한다”고 강조했다.

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