GTX-C 등 광역교통 호재 갖춘 ‘의왕역 SK뷰’ 분양…20일부터 청약

SK에코플랜트가 경기 의왕시 부곡가구역 주택재개발정비사업인 ‘의왕역 SK뷰’를 분양한다. 1호선 의왕역에서 도보 약 3분 거리에 위치한 단지로, 수도권광역급행철도(GTX) C 노선 등 광역철도망 확충 계획의 수혜 지역으로 꼽힌다.

SK에코플랜트가 경기 의왕시 부곡가구역 주택재개발정비사업으로 공급하는 ‘의왕역 SK뷰’ 투시도. SK에코플랜트 제공

17일 SK에코플랜트에 따르면 의왕역 SK뷰는 경기 의왕시 삼동 192-244번지 일원에 지하 3층∼지상 최고 34층, 13개동, 총 1857가구 규모로 조성된다. 이 중 820가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 공급 규모는 36㎡ 3가구, 45㎡ 34가구, 59㎡ 481가구, 84㎡ 302가구다.

청약은 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 해당지역, 22일 1순위 기타지역, 23일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자는 29일 발표하며 계약은 8월 10일부터 13일까지다. 입주는 2029년 12월 예정이다.

단지는 의왕역을 통해 서울역과 용산, 시청 등으로 환승 없이 이동할 수 있다. GTX-C 노선과 신분당선 연장 등 광역교통망 확충도 추진되고 있다. 인근에는 약 29만평 규모의 왕송호수공원이 있다. 부곡초등학교와 의왕초등학교, 의왕중·고등학교 등 교육시설도 가깝다. 스타필드 수원과 롯데프리미엄아울렛 의왕점, AK플라자 금정점 등 생활편의시설도 이용할 수 있다.

단지 안에는 피트니스센터와 GX룸, 필라테스실, 실내골프연습장 등 운동시설을 비롯해 게스트룸, 도서관, 독서실, 주민카페 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.

SK에코플랜트 관계자는 “의왕역 SK뷰는 역세권 입지와 브랜드 대단지의 장점을 갖춘 단지”라며 “지역을 대표하는 랜드마크가 될 수 있도록 시공에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지