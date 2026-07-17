야구장 바비큐존 치열한 티켓팅 없이도 구워진 삼겹살을 즐길 수 있다…현장 국민 체감형 규제 합리화로 조리식품 이동판매 가능

야구장에서 삼겹살을 구워먹으며 야구를 관람하는 재미는 특별한 경험이다. SSG의 홈구장인 인천 SSG랜더스필드의 명물로 꼽히는 ‘바비큐존’이나 KT의 홈구장 수원 KT위즈파크의 ‘위즈캠핑존’에서도 텐트 등 캠핑용품에 전기그릴이 제공돼 바비큐를 즐길 수 있다. NC의 홈구장인 창원NC파크에서도 바비큐석을 운영 중이다.

특별한 먹거리에 야구도 함께 즐길 수 있다보니 이 자리들은 인기가 많아. 티켓팅 경쟁이 매우 치열하다. 이제는 야구장에서 삼겹살을 즐기기 위해 치열한 티켓팅을 거치지 않아도 구운 삼겹살을 먹으며 야구를 즐길 수 있을 것으로 보인다. 정부가 유권해석을 통해 체육시설 내 조리식품의 이동 판매를 허용하기로 했다.

17일 식품의약품안전처와 규제합리화위원회 민생분과위원회에 따르면 ‘야구장 등 체육시설 내 조리식품 이동판’'를 허용하는 현장 국민 체감형 규제 합리화를 추진하기로 했다.

국내 야구장에서는 맥주를 제외한 조리식품의 이동판매 여부가 불문명했다. 이에 정부가 지난 2016년 야구장 내 맥주 판매를 제한적으로 허용한 사례를 참고해 식약처와 규제합리화위원회는 적극행정의 일환으로 법령 유권해석을 통해 야구장 등 체육시설 내 조리식품 이동판매를 허용하기로 했다.

구단들은 다양한 음식 품목을 고민 중인 것으로 알려졌다. 규제 개선을 제안한 박용진 부위원장은 최근 자신의 SNS를 통해 “벌써 구단들에서는 막걸리 슬러시, 와인 슬러시, 닭강정 같은 메뉴들을 고민 중이라고 한다”라고 썼다.

이동판매 음식은 핫도그 외에도 다양한 음식이 가능하다. 식약처는 “핫도그 외에도 이동판매하는 시간동안 품질이 유지 되도록 관리할 수 있다면 이동판매가 가능하다”며 츄러스, 닭강정, 하이볼 등을 꼽았다.

구워진 삼겹살 판매도 가능해졌다. 배달앱 등을 통해 관련 소비가 이미 일상화된 가운데 식약처는 “보관 온도 유지 등 적적절한 포장이 이뤄질 경우 판매가 가능하다”고 밝혔다. 음료수, 아이스크림 등 가공식품도 제품의 보관온도를 유지(냉동제품은 냉동, 냉장제품은 냉장)하면 이동 판매가 가능하다.

다만 가열조리하지 않은 식재료가 포함된 김밥과 도시락, 샌드위치 등은 이동판매에 부적합하다. 식약처는 “고온·다습한 야외 환경에서 식중독 위험이 높으므로 식중독 예방 측면에서 이동판매 품목으로 권장하지 않는다”라고 밝혔다.

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