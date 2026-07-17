‘기다려지는 배우’ 김채은, ‘오십프로’·‘참교육’으로 눈도장 찍다

“‘기다려지는 배우’로 기억되고 싶습니다. 한 작품이 끝나고 저의 다음 작품, 또 그다음 작품도 어떤 역할로 나타날지 기대가 되고, 그 작품이 기다려지는 그런 배우가 되고 싶습니다!”

배우 김채은이 드라마 ‘오십프로’와 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’을 연이어 성공적으로 마친 소감과 각 작품에 대한 이야기를 전했다.

데뷔작인 ‘오십프로’에서 영선스틸 경리 직원 이예지 역을 맡은 그는 무뚝뚝하고 시니컬한 겉모습 뒤에 따뜻한 내면과 불의를 보면 참지 않는 용기를 지닌 ‘츤데레’ 캐릭터를 입체적으로 그려내며 시청자들의 사랑을 받았다. 김채은은 “첫 작품을 이렇게 많은 분들의 사랑 속에서 마무리할 수 있어 감사하다”며 “예지를 좋게 봐주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다”고 인사를 전했다.

이예지 캐릭터에 대해 그는 “겉으로는 무뚝뚝하지만 속이 굉장히 따뜻하고, 옳지 않은 일 앞에서는 먼저 행동하는 사람이라 매력적이었다”고 말했다. 시청자에게 호감으로 다가가기 위해 “짜증보다는 툴툴거리는 귀여운 모습”을 살리는 데 신경 썼고, 불의를 보면 속이 끓어오르는 점은 실제 성격과도 닮았다고 설명했다. 스타일링 역시 캐릭터에 맞춰 과감히 바꿨다. 검은 긴 생머리에서 히피펌과 갈색 염색, 오렌지 블러셔와 주근깨 메이크업까지 도입해 “예지에 맞춰 전체적인 분위기를 만들어 갔다”고 했다.

신하균, 오정세 등 쟁쟁한 선배들과의 호흡도 김채은에게 큰 배움의 시간이 됐다. 수많은 오디션 탈락 끝에 ‘오십프로’ 캐스팅 소식을 들었을 때 “너무 기뻤고, 존경하던 선배님들과 같이 연기할 생각에 더 열심히 준비했다”고 회상했다. 특히 봉제순 역 오정세와의 호흡에 대해 “예지가 제순의 시점에서 어떤 사람인지 고민했을 때 선배님이 ‘하고 싶은 대로 하라’고 용기를 주셨다”며, 그 이후 자신이 생각한 예지의 모습대로 자신감을 갖고 연기할 수 있었다고 밝혔다. 현장에서 선배들의 여유로운 태도를 보며 “나도 저렇게 되고 싶다”고 느꼈고, 그 여유로움이 연기에도 도움이 됐다고 덧붙였다.

또한 김채은은 넷플릭스 ‘참교육’에서는 마약과 학폭에 노출된 위태로운 학생 오윤진 역으로 내면의 불안과 두려움을 섬세하게 표현했다. 그는 “겉으로 드러나는 감정보다는 내면의 상처를 보여주려 했다”며 시청자가 안쓰럽게 느끼기를 바랐다고 했다. ‘참교육’의 오윤진과 ‘오십프로’의 이예지가 180도 다른 인물임에도 커뮤니티에서 “동일 인물이 맞냐”는 반응이 나온 것에 대해 “배우가 아니라 캐릭터가 먼저 보였다는 뜻이어서 정말 뿌듯했다”며 “앞으로 더 다양한 모습을 보여드려 더 놀라게 해드리고 싶다”고 웃었다.

짧은 시차를 두고 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)와 지상파에서 전혀 다른 두 얼굴을 선보인 것에 대해선 “두 인물의 성격 모두 내 안에 있는 모습들이라 골라 쓰는 재미가 있었다”고 말했다.

김채은은 자신의 가장 큰 무기로 “어떤 역할이든 소화할 수 있는 폭”을 꼽으며, 앞으로는 악역에도 도전해 보고 싶다는 바람을 드러냈다.

사진=인연엔터테인먼트 제공

“두 작품이 모두 방영되고 여러분들께 정말 많은 사랑과 관심을 받았는데요. 제가 이런 많은 관심과 사랑을 처음 받아봐서 서툴 수 있지만, 앞으로 더 많이 보답해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다! 앞으로 나올 작품을 봐주실 분들이 계시다는 게 너무 든든하고 용기가 생깁니다. 여러분이 계셔서 저도 다음 작품에 대한 기대와 자신감이 생기는 것 같습니다. 너무 감사드리고, 앞으로의 활동도 지켜봐 주세요! 감사합니다!”

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