트럼프, 대국민 연설서 “2020년 대선에 중국이 영향 미쳐”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2020년 중국의 미국 선거 개입을 주장했다. 그가 2020년 대선 패배 이후 지속해 온 선거 보안 문제 제기를 다시 꺼내든 것으로, 중국이 2020년 대선 결과에 영향을 미쳤다는 증거는 없다는 미국 정보당국의 평가와 상충된다.

16일(현지시간) 트럼프 대통령은 대국민연설에서 “백악관의 정부 투명성 태스크포스의 훌륭한 인력들과 대통령 정보자문위원회 직원들이 수집한 것이며, 최고 정보기관 수장들의 지원을 받아 이 조사 결과를 직접 검토했다”며 백악관 홈페이지를 통해 조사 결과를 공개했다고 전했다. 트럼프 대통령은 조사 결과가 “2020년 선거 기간부터 수년에 걸쳐 중국이 역사상 최대 규모로 여겨지는 선거 데이터 침해를 실행했으며, 그 결과 중국은 미국 유권자 파일 2억2000만건을 불법적으로 확보했음을 보여준다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 워싱틴DC 백악관 이스트룸에서 대국민 연설을 하고 있다. AP연합

트럼프 대통령은 이 파일에 유권자의 “이름, 주소, 전화번호, 정당 선호도, 그리고 유권자 등록 및 다른 비도덕적 활동에 필요한 민감한 데이터가 포함돼 있다”고 설명했다. 그는 과거 미 정보당국이 이를 인지하고도 “그 정보를 비밀로 유지하고 숨겼다”며 “대통령이었던 내게도, 다른 누구에게도 이를 알리지 않았다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 그러면서 “이전에 기밀로 분류됐던 일련의 미국 정보공동체 평가서와 기타 보고서를 공개한다. 이 보고서는 우리 정부와 모든 (투표 관련) 기계들이 공격에 극도로 노출돼 있다는 것을 입증한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “한 평가(보고서)가 언급했듯, 우리는 최소한 러시아, 중국, 이란, 북한을 비롯한 미국의 적대국들과 비국가 단체들이 미국의 선거 인프라를 침해할 능력을 갖추고 있다고 판단한다”고 강조했다.

다만 미국 언론에선 대체로 부정적인 반응이 나오고 있다. 로이터통신은 공개된 문서 상당수가 그의 주장과 반대되는 내용을 담고 있거나, 미국 선거 인프라와 직접적인 관련이 없는 것이라고 지적했다. 또 이 같은 주장이 2021년 공개된 미국 정보공동체(IC)의 평가와 배치된다고 전했다. 당시 보고서는 어떤 외국 세력도 2020년 대통령선거에서 유권자 등록, 투표, 개표, 결과 등 ‘기술적 측면’을 변경하려 시도하거나 성공했다는 증거는 발견되지 않았다고 결론 내린 바 있다. 다만 보고서는 중국이 2008년부터 미국 유권자, 여론, 정당, 후보, 정부 고위 인사들에 대한 정보를 수집해왔으며 이는 선거 결과를 예측하기 위한 목적이었을 가능성에 무게를 실은 바 있다. 뉴욕타임스(NYT) 역시 “백악관이 공개한 문서들은 상당 부분이 검게 가려져 있었으며, 그 결론 역시 트럼프 대통령의 주장보다 훨씬 신중한 수준이었다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 2020년 대선 이후 꾸준히 선거 결과에 의문을 제기해왔다. 그는 2020년 조 바이든 전 대통령에게 패배한 선거가 조작됐다고 거듭 주장해왔으며, 우편투표에는 광범위한 부정이 존재한다고 주장한다. 또 비시민권자의 투표가 만연하다는 주장도 반복해왔다.

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