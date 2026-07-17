[속보] 李대통령 “비상계엄 맞선 시민정신 계승…12월 3일 ‘국민주권의 날’ 지정”

이재명 대통령이 17일 제78주년 제헌절을 맞아 “매년 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 지정하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 뉴시스

이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 ‘민주주의를 지켜주신 위대한 대한국민 여러분께’라는 제목의 글에서 “제헌절을 맞아 헌법이 선언한 국민주권과 자유, 민주주의 가치를 오늘날 우리의 삶 속에 어떻게 지켜나갈 것인지 다시금 생각해보게 된다”고 말했다.

이어 “우리는 오랜 역사를 통해 민주주의 한 번 쟁취했다고 해서 영원히 보장되는 것이 아니라, 시민의 참여와 용기, 그리고 연대로 끊임없이 지켜내야 하는 것임을 확인해 왔다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “지난 2024년 12월 3일, 한밤중 선포된 비상계엄은 민주주의에 대한 위협이 결코 과거의 일이 아니라, 오늘의 대한민국에서도 언제든 되풀이될 수 있는 현실임을 우리 모두에게 일깨워 주었다”고 밝혔다.

그러면서 “국민주권 정부는 이 위대한 역사를 반드시 기억하고 이어가겠다”며 “매년 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 지정해 그날의 의미와 정신이 다음 세대까지 온전히 계승될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

앞서 이 대통령은 작년 비상계엄 1년을 맞아 낸 특별성명에서도 비상계엄 선포일이었던 12월 3일을 법정 공휴일인 국민주권의 날로 지정하겠다는 뜻을 피력한 바 있다.

아울러 이 대통령은 지난 13일 본격 출범한 ‘빛의 위원회’를 언급하며 ‘빛의 혁명의 기록이 체계적으로 수집, 보존해 K-민주주의가 세계 민주주의의 모범으로 널리 확산될 수 있도록 할 것”고 말했다.

빛의 위원회는 지난 정부의 불법 비상계엄에 맞선 시민 정신을 계승하기 위해 기념일 지정 및 기록물 관리, 상징물 설치 등의 사업을 추진하는 대통령 직속 위원회다.

이 대통령은 글과 함께 첨부된 감사장에서 “한겨울 아스팔트 위에서 은박담요 한 장을 서로 나누며 밤을 지새운 시민들, 혹시 모를 추가 계엄에 대비해 국회 앞을 지킨 청년들, 남태령으로 달려가 연대의 손길을 내민 수많은 국민 여러분을 결코 잊지 않겠다. 진심으로 감사하다”고 말했다.

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