트럼프, 2기 집권후 모금액만 최소 1조원대…후원자 미공개

도널드 트럼프 미국 대통령이 2기 임기 들어서 기업과 부유층으로부터 조 단위의 후원금을 받은 것으로 나타났다. 또한 상당수의 단체는 후원자 명단을 완전히 공개하지 않아 실제 모금 규모는 이보다 훨씬 클 것으로 예상된다.

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 트럼프 대통령 관련 단체의 재무 공시와 기부자 인터뷰 등을 토대로 분석해 보도한 내용에 따르면 지난 2024년 미 대선 이후 트럼프 관련 단체에 흘러간 기부금과 각종 후원금 모금액은 최소 7억8195만 달러(약 1조1500억원) 수준으로 집계됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

가장 큰 규모는 특별정치활동 위원회인 슈퍼팩 ‘마가 주식회사’로, 트럼프 대통령의 마가(미국을 다시 위대하게) 진영 후보를 지원한다는 명목으로 설립됐다. 마가 주식회사는 2024년 11월 대선 이후 모금액으로 3억9300만 달러를 모았다. 지난 5월 말 기준 자금 보유액은 여전히 3억8200만 달러에 달한다.

후원한 대표적인 기업은 담배회사 레이놀즈로 총 800만 달러를 기부했다. 이 가운데 500만 달러는 가향 전자담배 규제 완화 결정을 앞두고 이뤄졌다. 또 크립토닷컴의 모회사인 포리스닥스는 3500만 달러를 기부했다. 이 기업은 가상화폐 규제 명확화를 위한 입법을 요구해왔다.

WSJ은 2025년 초부터 올해 5월까지 이 슈퍼팩의 자금 사용액이 1040만 달러에 불과하다며, 8억 달러에 가까운 남은 자금이 올해 중간선거나 트럼프 대통령 퇴임 이후 어떻게 쓰일지 불분명하다고 지적했다.

마가 주식회사 다음으로 큰 규모는 트럼프의 취임식을 위해 설립된 ‘트럼프-밴스 취임위원회’로, 총 2억4100만 달러의 후원금을 받았다. 후원금 중 100만 달러 이상 기부자만 130곳이 넘는 것으로 알려졌다. 최대 후원자는 양계업체 필그림스프라이드와 암호화폐 기업 리플 등 기업들이었다.

이밖에 트럼프 대통령 도서관 건립을 위해 만들어진 트럼프 도서관 재단은 최소 1억300만 달러를 받은 것으로 파악됐다. 재단 이사장은 트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프다.

WSJ은 ABC뉴스, 메타, 파라마운트 등 3개 기업이 트럼프 대통령과의 소송 합의금의 일환으로 국고나 제3기관이 아닌 이 재단에 자금을 후원했다고 지적했다. 일본 소프트뱅크도 올해 초 5000만 달러를 트럼프 도서관 재단에 기부한 것으로 전해졌다.

이 밖에 백악관 연회장 건립을 위한 내셔널몰 트러스트는 민간 기부금 창구로 활용됐다. 여기에 메타, 암호화폐 거래소 코인베이스, 방산업체 팔란티어 등이 기부했다. 시민단체 퍼블릭시티즌 분석에 따르면 연회장 건립 기부자들은 최근 몇 달간 500억 달러 이상의 정부 계약을 수주한 것으로 나타났다.

이밖에 구글 유튜브는 트럼프 대통령이 제기한 소송의 합의금 명목으로 2200만 달러를 내셔널몰 트러스트에 내기로 했고, 방산업체 록히드마틴은 백악관 헬기 이착륙장 건설을 위해 약 500만 달러를 지급하기도 했다.

WSJ은 “많은 경우 자금이 어디서 왔는지, 사용처가 어딘지 세부 사항이 비밀이다 보니 트럼프 대통령직 수행의 핵심 부문에서 중요 역학관계가 어떻게 이뤄지는지 대중이 알 수 없게 하는 큰 간극을 남기고 있다”라고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지