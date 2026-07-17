‘자격 논란’ 송영길·김용, 전대 출마 족쇄 풀렸다

더불어민주당 최고위원회는 17일 8·17 전당대회 후보 자격 논란이 인 송영길 의원과 김용 전 민주연구원 부원장의 전대 출마를 허용하기로 했다.

민주당 지도부는 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열어 표결 끝에 두 사람에 대해 후보 자격에 예외를 인정키로 했다고 강준현 수석대변인이 기자들에게 밝혔다.

더불어민주당 당권주자인 송영길(왼쪽) 의원이 17일 비공개 최고위원회의가 열린 여의도 국회 민주당 대표회의실 로 민주당 강령·당헌·당규집을 들고 김용 전 민주연구원 부원장과 이동하고 있다. 뉴시스

앞서 민주당 지도부는 전날 송 의원과 김 전 부원장의 전당대회 후보 자격에 결격 사유가 확인되자 심야 긴급 최고위원 간담회를 열고 두 사람의 출마 자격을 논의했지만 결론을 내지 못했다.

후보 자격 논란의 쟁점은 ‘당비 미납’ 이었다. 당규는 당직 선거 시 피선거권을 권리당원에게 부여하도록 했다.

이때 ‘권리당원’은 권리 행사 시행일로부터 6개월 이전까지 입당한 권리당원 중권리 행사 시행일 전 1년 이내에 6회 이상 당비를 낸 사람이다.

‘돈 봉투 살포’ 의혹으로 2023년 탈당했다가 무죄 확정판결을 받은 송 의원은 2월 27일에 복당해 후보 등록 첫날인 16일 기준으로 당에 돌아온 지 6개월이 넘지 않았다.

김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의와 관련, 2심에서 징역형을 선고받고 복역할 때 계좌 동결 등으로 당비 납입 요건을 충족하지 못한 것으로 알려졌다.

다만 상당한 사유가 인정되면 최고위 의결 후 당무위원회에서 피선거권 자격의 예외를 정할 수 있는데, 전날 최고위에서는 친청(친정청래)계 최고위원들이 당무위 소집에 반대했다.

그러나 이날 최고위원회가 후보 자격 관련 안건을 당무위에 부의하기로 하면서 사실상 이들의 후보자격 문제는 일단락됐다.

앞서 당대표, 최고위원 후보로 각각 출마한 송영길 전 대표와 김용 전 민주연구원 부원장이 “검찰이 빼앗은 시간은 결격 사유가 될 수 없다”며 자신들의 출마 자격 논란에 대해 반박했다.

이들은 이날 국회 본관 민주당 대표실 앞에서 기자회견을 갖고 “오늘 우리 두 사람은 무거운 마음으로, 그러나 한 치의 흔들림 없이 이 자리에 섰다”며 이같이 말했다.

이들은 “송영길과 김용은 검찰의 조작기소에 맞서 각자의 자리에서 싸워왔다. 송영길은 당에 부담을 주지 않으려 스스로 당적을 내려놓았고 329일의 옥고를 견디며 끝내 무죄를 확정 받았다”며 “김용은 계좌가 동결되고 본인 명의 휴대폰과 신용카드마저 쓸 수 없는 채로 550일을 견뎠으며 지금 이 순간에도 법정에서 진실을 다투고 있다. 두 사람의 당비 납부 기록에 비어 있는 칸은 바로 검찰 탄압의 시간”이라고 강조했다.

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