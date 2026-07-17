김정은 “북중 관계 발전은 확고부동한 방침”

김정은 북한 국무위원장이 북중 우호·협조 및 호상원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년을 맞아 방북한 왕후닝 중국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 주석을 접견하고 북중 관계 강화 의지를 재확인했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 북중 우호조약 체결 65주년을 계기로 방북한 왕후닝 중국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 주석을 단장으로 한 중국 당·정 대표단을 접견했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 조선중앙통신·연합

북한 노동신문은 17일 “김정은동지께서 7월16일 조중(북중) 우호, 협조 및 호상원조에 관한 조약체결 65돐(주년)에 즈음하여 우리 나라를 공식친선방문하고있는 중국공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 중국인민정치협상회의 전국위원회 주석인 왕호녕(왕후닝)동지를 단장으로 하는 중화인민공화국 당 및 정부대표단을 접견하시였다”고 보도했다.

김 위원장은 시진핑 중국 국가주석이 왕후닝을 단장으로 한 고위급 대표단을 파견한 데 대해 “조중 관계를 중시하고 평양수뇌상봉에서 합의된 문제들을 드팀없이 실행해나가려는 확고한 의지의 발현”이라고 평가했다.

이어 조중 우호·협조 및 호상원조조약에 대해 “두 나라 관계의 전략적 성격을 정의하고 전략적 방향을 제시해주는 국가간 조약”이라며 “조약의 정신에 입각해 사회주의를 핵으로 하는 전통적인 친선협조관계를 시대적 요구와 두 나라 인민의 지향에 맞게 여러 분야에 걸쳐 보다 활력 있게 발전시키는 것은 조선노동당과 공화국 정부의 확고부동한 방침”이라고 밝혔다.

북중 우호조약 체결 65주년을 계기로 북한을 공식 친선방문 중인 왕후닝 중국인민정치협상회의(정협) 전국위원회 주석을 단장으로 한 중국 당·정 대표단이 지난 16일 노동당 중앙간부학교를 참관했다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 조선중앙통신·연합

왕 주석은 이에 대해 “두 나라 최고영도자들이 이룩한 공동인식과 합의를 전면적으로 이행해 정치적 상호신뢰와 양자 연대를 증진하고 협력과 협조를 확대해 나가겠다”고 화답했다. 김 위원장은 또 “조선노동당과 공화국 정부는 앞으로도 시진핑 총서기가 영도하는 새 시대 중국 특색 사회주의 위업을 변함없이 지지 성원할 것”이라고 강조했다.

대표단은 이날 금수산태양궁전을 찾아 김일성·김정일 입상에 헌화했으며, 왕 주석은 방명록에 “중조친선은 대를 이어 전해질 것”이라고 남겼다. 북중은 이날 양각도국제호텔에서 조약 체결 65주년 기념연회도 개최했다. 박태성 내각총리는 연설에서 “조중 친선은 두 당, 두 나라 최고수뇌들의 직접적인 영도 아래 새로운 발전 단계에 들어섰다”며 북중 관계를 평가했다.

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