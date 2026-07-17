장윤정, 친모 논란에 혼술하며 눈물…"하고 싶은 말 많지만"

가수 장윤정이 친모의 수억원대 사기 논란 이후 근황을 전했다.

16일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '인사드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

장윤정. 유튜브 캡처

영상에는 장윤정이 홀로 가게를 찾아 술을 마시는 모습이 담겼다.

장윤정은 "여기가 어디길래 혼자 술을 먹나 하실텐데요. 방송 프로그램을 통해 알게 된 후배가 일하는 곳"이라 밝혔다.

후배가 "진짜 오실 줄 몰랐다"고 인사하자 장윤정은 "나는 말하면 지킨다"고 말했다. 장윤정은 "그냥 진짜 지나가는 말로 했다. 자기 종로에서 알바한다길래 갑자기 생각났다"고 했다.

장윤정은 자막을 통해 최근 친모의 사기 논란과 관련 복잡한 심경을 전했다.

장윤정은 "어떻게 지내나 싶으셨죠? 저는 어찌어찌 이렇게 지내고 있습니다. 하고 싶은 이야기가 참 많은데요. 노래로 만들어봐야겠어요"라며 눈물을 보였다.

장윤정은 팬들을 향해 "그리고 감사합니다. 다시 재미있고 따뜻한 위로가 되는 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다"라고 했다.

<뉴시스>

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