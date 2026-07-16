제헌절 연휴 제주 관광객 16만6000명 예상…작년比 1.9%↑

제헌절 연휴 기간 16만명 넘는 관광객이 제주를 찾을 전망이다.

제주도관광협회는 16일부터 19일까지 나흘간 항공과 선박을 이용해 16만6000명이 제주를 찾을 것으로 예상한다고 밝혔다.

제주 서귀포시 대포 주상절리 찾은 관광객.

이는 지난해 제헌절 연휴 기간인(2025년 7월 17∼20일) 16만2943명보다 1.9% 증가한 수치다.

날짜별로 보면 16일 4만명, 17일 4만7000명, 18일 3만7000명, 19일 4만2000명 등이다.

국내선 도착 항공편은 총 856편으로 지난해 827편 대비 3.51% 늘었다. 공급 좌석은 16만39석으로 작년 15만8277석보다 1.11% 증가했다.

국제선 항공편은 지난해 122편보다 18% 증가한 144편, 공급 좌석은 지난해 2만2730석보다 16.6% 늘어난 2만6492석이다.

제주도관광협회는 제헌절 연휴 국내선 항공편 평균 탑승률을 91.6%로 예상한다.

배편 여객은 지난해보다 9.1% 감소한 2만900명(국내선 1만명, 국제선 크루즈 1만900명)이 찾을 것으로 보인다.

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