제헌절 연휴 제주 관광객 16만6000명 예상…작년比 1.9%↑

제헌절 연휴 기간 16만명 넘는 관광객이 제주를 찾을 전망이다.
제주도관광협회는 16일부터 19일까지 나흘간 항공과 선박을 이용해 16만6000명이 제주를 찾을 것으로 예상한다고 밝혔다.
이는 지난해 제헌절 연휴 기간인(2025년 7월 17∼20일) 16만2943명보다 1.9% 증가한 수치다.
날짜별로 보면 16일 4만명, 17일 4만7000명, 18일 3만7000명, 19일 4만2000명 등이다.
국내선 도착 항공편은 총 856편으로 지난해 827편 대비 3.51% 늘었다. 공급 좌석은 16만39석으로 작년 15만8277석보다 1.11% 증가했다.
국제선 항공편은 지난해 122편보다 18% 증가한 144편, 공급 좌석은 지난해 2만2730석보다 16.6% 늘어난 2만6492석이다.
제주도관광협회는 제헌절 연휴 국내선 항공편 평균 탑승률을 91.6%로 예상한다.
배편 여객은 지난해보다 9.1% 감소한 2만900명(국내선 1만명, 국제선 크루즈 1만900명)이 찾을 것으로 보인다.
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