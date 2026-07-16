‘응급 조치’ 한숨 돌린 홈플러스… 정상화까진 산 넘어 산

숨이 꺼져 가던 홈플러스가 극적으로 긴급운영자금(DIP) 2000억원을 수혈하면서 회생의 불씨를 살렸다. 다만 2000억원은 유동성 위기를 넘기기 위한 응급처치일 뿐 막대한 공익채권 변제와 영업 정상화 등 넘어야 할 산이 많아 회생될 수 있을지는 불투명하다.



홈플러스 최대 채권단인 메리츠금융 3사(메리츠증권·메리츠캐피탈·메리츠화재)는 16일 이사회를 열고 홈플러스 DIP 2000억원 지원을 최종 승인했다. 홈플러스 대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장의 전액 보증이 전제조건이다. 당초 메리츠금융그룹은 MBK파트너스와 김 회장의 보증을 조건으로 DIP 대출금 1000억원을 에스크로에 예치하고, 나머지 1000억원은 MBK 측이 마련해야 한다는 입장을 고수했다. 하지만 정치권의 압박과 실직 위기에 놓인 홈플러스 노조 등의 호소가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

점포도 대부분 철수했는데… 메리츠금융그룹이 홈플러스의 회생을 위해 2000억원 규모의 긴급 운영자금(DIP) 대출을 전액 지원하기로 한 가운데 16일 서울 시내 한 홈플러스 매장에 운영 안내문이 게시돼 있다. 연합뉴스

메리츠금융그룹은 입장문을 통해 “주주가치 제고를 우선시하는 금융사로서 추가 1000억원 지원은 고심 끝에 내린 어려운 결정이었다”며 “이번 필수 자금 지원이 회생의 마중물이 되길 기대한다”고 밝혔다.



홈플러스는 즉시항고 기한(20일)을 나흘 앞둔 바로 이날 서울회생법원에 즉시항고를 제기했다. 법원이 즉시항고가 타당하다고 인정해 회생절차 폐지 결정을 취소할 경우 회생 절차 기한은 9월4일까지 연장된다.



홈플러스는 “임시휴업에 들어간 대형마트는 회생법원의 회생절차 연장 결정이 나면 협력업체와의 협의를 거쳐 영업 재개 일정을 수립할 예정”이라며 “마트노조와 일반노조는 37개 점포 폐점 과정에서 (발생한) 회사의 재정적 부담을 최소화할 수 있도록 협조하기로 했다”고 설명했다. 홈플러스 노조가 내부 의결을 거쳐 퇴직금 일부나 성과급을 양보, 회사의 재정 부담을 더는 방안을 추진한다는 것이다. 노조는 “이제 공은 경영진에게 넘어간 만큼 방만한 경영을 끝내고 강도 높은 자구책과 구조개혁에 나서야 한다”며 “경영진이 책임 있게 회생 자금을 집행하고 쇄신에 나선다면 노동조합도 현장 재건과 경영 정상화를 위해 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

16일 임시 휴업 중인 서울 시내 한 홈플러스 매장. 연합뉴스

회생 절차가 연장돼도 시설관리 등 외주업체와의 계약이 종료된 데다 대부분 휴업 점포에는 단전·단수 통보까지 이뤄진 만큼 실제 영업 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 소비자와 협력업체의 신뢰를 회복하는 과정도 험난할 전망이다. 그동안 소비자 발길이 많이 끊긴 데다 대금 미지급으로 경영난에 처한 협력업체들이 적극 납품에 나설지도 미지수이기 때문이다. 상품 공급이 안정적으로 이뤄지지 않으면 고객 이탈이 가속화하고 매출 회복도 기대하기 어렵게 된다. 체불 임금과 협력업체 대금 미지급 문제 해결도 시급한 과제다. 우선 변제해야 하는 공익 채권 규모만 9300억원에 달하는 것으로 알려진다.



서용구 숙명여대 교수(경영학부)는 “(홈플러스에) 2000억원은 회생을 위한 최소한의 시간만 확보한 것일 뿐 정상화를 의미하지 않는다”고 말했다.



업계에서는 결국 중장기적으로 홈플러스를 책임지고 운영할 새로운 인수자를 확보하는 것이 근본적인 해법이라고 본다. 회생절차를 마무리하더라도 점포 경쟁력을 회복하고 지속적인 투자를 이어가려면 안정적인 자금력을 갖춘 새 주체가 필요하다는 것이다. 하지만 MBK의 홈플러스 매각 시도가 시장의 차가운 반응 속에 무산됐던 만큼 이번에도 전망은 불투명하다. 만에 하나 법원이 즉시항고를 받아들이지 않을 경우 홈플러스는 곧바로 파산 절차에 돌입할 것으로 보인다.

16일 임시 휴업 중인 서울 시내 한 홈플러스 매장. 연합뉴스

한편, 더불어민주당은 국회 정무위원회 차원에서 홈플러스 사태에 대한 청문회를 추진하려던 방침을 번복하고 21일 현안 질의에서 홈플러스 사태 원인을 규명하고 MBK 책임을 묻기로 했다. 민주당 박지혜 대변인은 이같이 밝히며 “이번 자금 수혈은 어디까지나 인공호흡기를 단 것에 불과하다”며 “(MBK파트너스는) 근본적인 경영 정상화와 고용 안정, 협력업체 피해 최소화를 위한 구체적이고 실효성 있는 상생 대책을 조속히 마련해야 한다”고 촉구했다.

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