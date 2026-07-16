새만금 매립 목표 2050년→2035년 앞당긴다…현대차 9조 투자 반영

새만금개발청이 현대차그룹의 9조원 규모 투자 계획에 맞춰 새만금 매립 목표 시기를 15년 앞당기고 공공 주도 개발 체계로 전환하는 내용의 새만금 기본계획(MP) 재수립을 추진한다.

16일 새만금개발청에 따르면 새만금 매립 목표는 기존 2050년 240.5㎢에서 2035년 169.6㎢ 로 조정된다. 매립 면적은 약 30% 줄이고, 민간 중심이던 매립 방식을 공공 주도로 전환해 내부 개발 속도를 높이고 기업 투자 실행력을 강화할 방침이다.

새만금 개발사업도. 새만금개발청 제공

매립 예산도 2011년 기준 22조8000억원에서 22조4000억원으로 조정했다. 공공이 매립을 주도해 기반 시설 조성과 기업 투자 여건을 조기에 마련하고, 새만금 개발을 더욱 속도감 있게 추진하겠다는 구상이다.

문성요 새만금개발청장은 이날 청와대 영빈관에서 열린 대통령 업무보고에서 “새만금 매립 면적을 30% 정도 줄이고 공공 주도로 내부 개발의 실행력을 높이는 계획을 마련하고 있다”고 밝혔다.

새만금청은 재생에너지와 그린수소 공급 확대를 위해 자연 노출지 등을 활용한 43.3㎢ 규모의 에너지 용지를 확보하고, 민간 개발 수요에 대응하기 위해 12.2㎢를 전략적 유보지로 지정할 계획이다. 전략적 유보지는 향후 기업 수요에 맞춰 용도를 유연하게 결정할 수 있는 부지다.

이번 계획은 현대차그룹의 새만금 투자 사업을 신속히 추진하기 위한 기반 마련에도 초점을 맞췄다. 현대차그룹은 인공지능(AI) 데이터센터 5조8000억원, 로봇 제조·부품 클러스터 4000억원, 수전해 플랜트 1조원, 태양광 발전 1조3000억원, AI 수소도시 4000억원 등 총 9조원 규모의 투자를 추진하고 있다.

새만금청은 새만금에서 생산한 전력을 AI 데이터센터와 200㎿ 규모의 수전해 플랜트에 공급할 수 있도록 태양광 발전 부지를 제공하고, 장기 저가 임대용지를 지원할 예정이다. 또 부품 협력사 집적화를 위한 공동 물류센터를 구축해 기업 생태계 조성에도 나선다.

새만금 첨단전략산업 거점 육성 위한 개발 사업 추진 계획. 새만금개발청 제공

이와 함께 새만금 전역의 규제를 완화하고 투자 지원을 확대하기 위한 ‘메가 특구’ 지정도 전북도와 공동으로 추진하고 있다.

새만금개발청 관계자는 “현재 새만금 기본계획을 재수립 중이며, 공개할 수 있는 범위에서 주요 추진 방향을 제시한 것”이라고 말했다.

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