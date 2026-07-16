경기도, 제헌절 호우 대비 비상 1단계 가동…최고 200㎜ 이상

경기도는 17일 오후 8시를 기해 호우에 대비한 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동한다고 16일 밝혔다.



비상 1단계는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 22명과 주요 부서·기관별 자체 상황실 18명 등 40명이 근무한다.

수도권에 집중호우가 쏟아진 지난 13일 경기도 의정부시 중랑천에서 물이 불어나 있다. 연합뉴스

경기도는 시군별 강우량과 기상특보, 시설물 통제 및 주민대피 현황, 피해 발생 여부 등을 집중 관리할 예정이다.



기상청은 17일 저녁부터 19일까지 경기북부 150㎜, 남부에는 200㎜ 이상 비가 내릴 것으로 예보했다.



이는 올해 들어 가장 많은 강우량이다.



특히 18일 자정부터 낮 사이 도내에는 시간당 20∼80㎜의 매우 강한 비가 집중될 것으로 예상된다.



김규식 경기도 안전관리실장은 "이번 비는 여름 휴가철 취약 시간대에 집중될 것으로 전망된다"며 "하천이나 산간 계곡의 야영·캠핑장 이용자는 기상 정보를 수시로 확인하고 호우특보 등 위험기상 예상 시 선제적으로 대피하길 바란다"고 말했다.

<연합>

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