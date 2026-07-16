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경기도, 제헌절 호우 대비 비상 1단계 가동…최고 200㎜ 이상

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경기도는 17일 오후 8시를 기해 호우에 대비한 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동한다고 16일 밝혔다.

비상 1단계는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 22명과 주요 부서·기관별 자체 상황실 18명 등 40명이 근무한다.

수도권에 집중호우가 쏟아진 지난 13일 경기도 의정부시 중랑천에서 물이 불어나 있다. 연합뉴스
수도권에 집중호우가 쏟아진 지난 13일 경기도 의정부시 중랑천에서 물이 불어나 있다. 연합뉴스

경기도는 시군별 강우량과 기상특보, 시설물 통제 및 주민대피 현황, 피해 발생 여부 등을 집중 관리할 예정이다.

기상청은 17일 저녁부터 19일까지 경기북부 150㎜, 남부에는 200㎜ 이상 비가 내릴 것으로 예보했다.

이는 올해 들어 가장 많은 강우량이다.

특히 18일 자정부터 낮 사이 도내에는 시간당 20∼80㎜의 매우 강한 비가 집중될 것으로 예상된다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "이번 비는 여름 휴가철 취약 시간대에 집중될 것으로 전망된다"며 "하천이나 산간 계곡의 야영·캠핑장 이용자는 기상 정보를 수시로 확인하고 호우특보 등 위험기상 예상 시 선제적으로 대피하길 바란다"고 말했다.

<연합>


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