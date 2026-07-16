“건강도 자산이다”…직장인 10명 중 8명 건강관리 가치 인정

건강을 단순히 질병이 없는 상태가 아니라 미래를 위한 ‘투자 자산’으로 인식하는 직장인이 늘고 있는 것으로 나타났다.

직장인 10명 중 8명은 건강자산 평가가 실제 건강관리에 도움이 된다고 답했으며, 10명 중 6명 이상은 건강관리 프로그램에 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 조사됐다.

국내 직장인들은 건강을 투자가치가 있는 자산이라는 인식에 공감하고, 건강을 관리하기 위해 비용을 지불할 의향이 높은 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

서울대병원 가정의학과·건강문화사업단 윤영호 교수 연구팀은 전국 20∼40대 직장인 1000명을 대상으로 건강자산 가치(Health Asset Value·HAV)에 대한 인식과 활용 가능성을 조사한 결과, 국내 직장인들은 건강을 투자 가치가 있는 자산으로 인식하고 있으며, 건강관리를 위해 비용을 지불할 의향도 높은 것으로 나타났다고 16일 밝혔다.

특히 정신적·영적으로 건강한 직장인일수록 건강 개선 프로그램에 비용을 쓰려는 의향이 더 큰 것으로 조사됐다.

건강자산은 건강을 유지하고 증진하는 데 도움이 되는 신체·정신·사회적 자원과 환경을 포괄하는 개념이다.

연구팀은 전국 20∼40대 직장인 1000명이 건강 자산에 대해 ▲경제적 가치 추정 의향 ▲건강관리 유용성 ▲평가 프로그램 이용 의향 ▲맞춤형 건강 개선 활동 참여 의향 ▲비용 지불 의향 등 항목에 동의하는 정도를 분석했다.

조사 결과 응답자의 80.4%가 건강자산 평가가 실제 건강관리에 도움이 된다고 답하는 등 대부분의 항목에서 70% 이상의 공감대를 보였다. 실제 비용 지불 의향이 있다고 답한 비율은 63.4%였다.

특히 스트레스에 잘 대처하고 정서적으로 안정된 '정신건강 우수군'은 그렇지 않은 그룹보다 건강 개선 프로그램에 비용을 지불할 의향이 1.42배 높았다.

봉사활동이나 종교, 명상 등을 통해 삶의 의미를 느끼는 '영적 건강 우수군'은 그렇지 않은 그룹보다 건강 자산의 경제적 가치를 인정하는 정도가 1.45배, 비용 지불 의향은 1.51배 높았다.

연구팀은 “눈에 보이지 않는 심리적 안정감과 삶의 의미를 중시하는 사람일수록 건강을 장기적인 투자 대상으로 인식하는 경향이 뚜렷했다”고 설명했다.

학력과 소득 등 사회·경제적 요인도 건강자산 인식에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

대학 이상 학력자는 맞춤형 건강 개선 활동에 참여할 의향이 2.21배 높았고, 소득이 높은 직장인은 건강자산의 경제적 가치를 인정하는 경향과 평가 프로그램을 지속적으로 이용하려는 의향이 모두 상대적으로 높게 나타났다.

연구팀은 초고령사회 진입과 만성질환 증가로 건강관리 수요가 커지는 만큼, 건강을 개인의 책임이나 복지 차원을 넘어 사회적 투자 자산으로 바라보는 인식 전환이 필요하다고 강조했다.

윤영호 교수(강남센터 원장)는 “직장인의 근무 환경이 건강과 직결되는 만큼, 정부와 기업은 근로자의 건강을 단순한 복지 비용이 아니라 투자 가치가 있는 자산으로 인식할 필요가 있다”고 말했다.

연구팀은 이번 결과가 기업의 맞춤형 건강증진 프로그램 개발과 건강 불평등 완화를 위한 정책 수립에도 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘사이언티픽 리포츠’(Scientific Reports) 온라인판에 발표됐다.

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