이름 석 자 지우고 ‘어둠’을 택했다…유동근·전인화 아들이 증명한 것

단정한 흰 셔츠에 블랙 팬츠, 반려견과 함께하는 평온한 산책. 최근 공개된 사진 속 청년 유지상의 모습은 세상의 시선이 집중되는 연예계의 스포트라이트와는 거리가 멀어 보인다. 하지만 이 청년의 뒤에는 대한민국 연기 대상을 석권한 배우 유동근과 시대의 아이콘 전인화가 있다. 톱배우 부모의 존재는 그에게 거대한 영광이자 동시에 스스로의 힘으로 본인의 가치를 입증해야 할 가장 높은 벽이었다. 대중이 그의 일상에 주목하는 이유는 단순히 스타의 2세이기 때문이 아니다. 모두가 부모의 명성을 쫓을 때, 유지상은 정면으로 그 이름을 지우고 홀로 무대에 서는 ‘자립의 길’을 택했기 때문이다.

이름을 지우고 무대에 선 청년, 40년 명성의 그늘을 뚫고 나온 고집스러운 분투. JTBC ‘슈퍼밴드’

2019년 JTBC ‘슈퍼밴드’는 유지상이 세운 첫 번째 홀로서기의 기점이었다. 그는 보컬 참가자 ‘지상’이라는 이름으로 무대에 올랐다. 당시 출연진과 제작진조차 그가 대한민국 연기계의 거목 유동근과 전인화의 아들임을 알아채지 못했을 만큼, 그는 부모의 후광을 철저히 거부했다. 오디션이라는 냉혹한 생존 환경 속에서 그는 오직 자신의 목소리만으로 실력을 증명하려 했다.

부모의 후광 없이 오직 목소리와 사운드로 자신의 존재를 증명하던 순간. JTBC ‘슈퍼밴드’

유지상은 예술적 정체성을 확립하기 위해 대중적인 트로트나 발라드 대신 자신의 색깔이 뚜렷한 밴드 사운드를 고집했다. 심사위원들의 냉정한 평가 앞에서도 흔들림 없이 자신의 소신을 펼쳤고, 부모의 인맥이나 유명세를 활용한 방송 출연 대신 오디션이라는 가장 낮은 곳에서부터 냉혹한 시장 경쟁을 거치는 방식을 택했다. 이는 대다수 연예인 2세가 부모의 후광을 활용해 예능 프로그램으로 얼굴을 알리거나 기획사의 지원을 받아 단기 프로젝트로 데뷔하는 관행과는 확연히 다른, 뚜렷한 주관이 돋보이는 행보였다.

이후 그는 미스틱스토리와 전속계약을 체결하며 프로 무대라는 새로운 궤적을 밟았다. 하지만 그 과정 역시 순탄치 않았다. 연예인 2세라는 꼬리표는 그가 내딛는 모든 발걸음을 대중의 엄격한 잣대 위로 올려놓았다. 잘하면 부모 덕, 못하면 부모 망신이라는 프레임은 그에게 가장 큰 장애물이었다. 그는 2024년 2월까지 전속계약 활동을 이어가며 자신만의 음악관을 구축하는 데 집중했다.

40년 명배우 부모의 그늘, 그 무게를 온전히 감내하며 걸어온 고독한 시간들. 전인화 SNS

전인화는 과거 인터뷰를 통해 아들의 이러한 독자적인 행보를 지켜보는 어머니의 심정을 담담히 드러냈다. 그녀는 아들의 오디션 참가 사실을 뒤늦게 알았음을 밝히며, 부모의 유명세가 자녀에게는 오히려 독이 될 수 있는 현실을 언급했다. 전인화는 자신의 부족함을 아들이 채우고 있음을 강조하며, 아버지를 닮아 중저음의 깊은 울림을 가진 아들의 목소리에 대한 애정을 언급했다. 1989년 결혼한 유동근과 전인화 부부는 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 유지상은 그중 묵묵히 자신의 길을 개척하는 막내 아들이다.

2세라는 꼬리표가 아닌, 온전히 음악적 성취로 대중과 마주하기 위해 보낸 치열한 탐구의 시간들. JTBC ‘혼족어플’

연예계 2세라는 수식어는 종종 특혜라는 시선을 동반한다. 그러나 유지상은 스스로 부모의 그늘을 벗어나 자발적 고독을 택했다. 이름조차 숨긴 채 오디션장에서 냉정한 평가를 감내했던 시간은 그에게 단순한 방송 출연 그 이상의 의미를 남겼다. 타고난 외형보다 더 중요한 것은 부모의 지원 없이 자신의 삶을 일궈나가는 그만의 단단한 성장 문법이었다.

타인의 기대가 아닌 자신의 속도로 완성해가는, 독립된 예술가의 독자적인 서사. 미스틱스토리 제공

부모의 업적이 40년의 거대한 명성으로 쌓여 있다면, 유지상은 이제 막 자신의 이름으로 첫 페이지를 써 내려가고 있다. 대중이 그에게 응원을 보내는 이유는 그가 보여준 정면 돌파의 방식 때문이다. 부모의 그림자를 지우고 ‘나’라는 존재를 확인받으려 했던 그 치열했던 여정은, 우리 시대가 요구하는 진정한 홀로서기의 모습과 맞닿아 있다. 요행에 의한 화려한 스포트라이트 대신 스스로 어둠 속에 서서 자신의 빛을 찾아내려는 선택. 유지상의 행보는 앞으로 연예계 2세들에게 하나의 기준점이 될 것이다. 부모의 이름을 숨기며 자신이라는 종착지에 닿으려는 그의 조용한 자기증명은 유지상이 대중에게 전하는 진심이자 선명한 답변이다.

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