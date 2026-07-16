“올해도 8월의 대질주 가능하다고 생각해요” LG ‘염갈량’ 염경엽 감독이 지난해 8월의 대질주 재현이 가능하다고 생각하는 이유는? [잠실 현장 프리뷰]

[잠실=남정훈 기자] “오늘이 두 번째 개막전이라고 생각하고 시작해야죠. 후반기 변수를 잘 제어하는 팀이 정규리그 패권을 차지하지 않을까요?”

LG 염경엽 감독이 김정준 코치와 대화하고 있다. 뉴시스

LG와 KT의 2026 KBO리그 후반기 첫 4연전의 첫 번째 경기가 열린 16일 서울 잠실구장. 경기 전 더그아웃에서 취재진을 만난 LG 염경엽 감독이 바라보는 후반기 판도다.

지난 시즌 정규리그와 한국시리즈를 모조리 집어삼켰던 ‘디펜딩 챔피언’ LG는 전반기에 주축 타자들의 부침에 마무리 유영찬의 시즌아웃, 요니 치리노스 교체 등 다양한 변수 속에서도 52승33패, 승률 0.612로 선두 삼성(51승2무32패, 승률 0.614)에 승차 없이 승률에서 뒤진 2위로 마무리했다. 지난 3년간 두 차례 통합우승을 차지하면서 생긴 ‘우승 DNA’와 운영 능력이 물오른 염경엽 감독의 지도력 덕분이란 평가가 많다.

문보경. 연합뉴스

염 감독은 “올스타 브레이크 동안 쉬면서 재정비하고, 준비하며 보냈다”라면서 “우리와 삼성, KT의 선두 싸움 구도가 전반기에 형성이 됐다. 후반기에도 날씨가 더워지면서 여러 변수들이 생길텐데, 그 변수에 어떻게 잘 대처하는 지에 따라 1위부터 5위까지의 순위가 정해지지 않을까 예상한다”라고 말했다. 이어 “제 경험 상으로는 기량도 중요하지만, 변수들을 잘 메우는 팀들이 좋은 성적을 차지했다. 변수를 최소화하면서 어떻게 승수를 쌓으냐가 가장 중요한 포인트가 될 것”이라고 덧붙였다.

LG는 지난해에도 전반기를 선두 한화에 3.5경기 차 뒤진 2위로 마쳤다. 이번엔 승차가 없다. 조금 더 편하지 않을까? 염 감독은 “더 편하거나 그렇진 않다. 어쨌든 프로야구 감독은 결과를 보여줘야 하고, 미래 육성을 해야한다. 그래야만 이 자리를 지킬 수 있다. 둘을 해내기 위해 최선을 다 해야할 것 같다”라고 설명했다.

지난해 LG가 한화를 제치고 정규리그 패권을 차지할 수 있었던 건 8월의 대질주가 있었기에 가능했다. 지난해 8월에만 18승1무6패를 달리면서 한때 5.5경기차까지 뒤졌던 한화와의 승차를 지움과 동시에 5.5경기차로 벌리기도 했다. 올해도 8월의 대질주가 가능하겠느냐는 질문에 염 감독은 “기대를 하고 있다. 우리 팀은 야수나 투수 쪽에서 과부하가 걸린 게 없다. 후반기의 질주는 우리의 전력이 상승해서 질주를 하는 것이라기 보다 나머지 팀들이 전력이 하락하는 분위기를 타는 게 중요하더라. 그래서 우리 확률이 좀 더 높지 않나 생각한다”면서 “우리 투수진이 연투도 적었고, 전반기에 체력을 세이브한 측면이 있다”라고 설명했다.

염 감독이 바라보는 후반기 선두 경쟁의 키포인트는 결국 타격이다. 그 중심에는 전반기에 타율 0.254 7홈런 39타점으로 부진했던 문보경의 반등이 필수다. 염 감독은 “매년 100타점 이상을 해줬던 선수다. 전반기에는 최악의 바닥을 찍었다라고 생각한다. 후반기에는 전반기보다 반드시 좋아질 것이라 본다. 지금 주축 중 부진한 7명 중에 4명 정도 살아나고, 송찬의와 천성호, 이재원 등이 뒤를 받쳐준다면 우리 타격은 훨씬 상승할 것이라고 본다”라고 설명했다.

염 감독이 기대하는 요소는 하나 더 있다. 후반기부터는 5선발을 고정할 수 있다는 점이다. 이날 선발로 나서는 톨허스트를 비롯해 임찬규, 웰스, 장현식, 송승기까지 5명이 고정으로 돌아갈 수 있다. 염 감독은 “전반기에 5인 선발 로테이션을 제대로 돌려보지를 못했다. 이제 제대로 세팅이 됐으니 기대가 크다”라고 답했다.

LG 이재원이 홈런을 날린 후 홈인해 염경엽 감독 등과 하이파이브를 하고 있다. 뉴시스

물론 투수진 변화의 가능성은 있다. 치리노스를 퇴출하고 데려온 우완 불펜 요원 악셀 리오스를 선발투수로 바꾸는 것이다. 염 감독은 “감독이 1이닝을 던지는 투수를 쓰고 싶었겠나. 그때 당시에 데려올 선발이 없었으니 리오스를 데려온 것이다. 그래도 리오스 덕분에 우리 불펜들의 과부하를 막을 수 있었다. 그저 그런 선발 투수를 데려와 6이닝을 채우는 게 무슨 의미가 있나. 가장 중요한 건 선발이냐 불펜이냐가 아니라 얼마나 효율적으로 팀을 운영하는 데 도움이 되느냐다. 리오스를 쓰는 것에 대해 우리 팬분들이나 여러 유튜버들, 인플루언서들의 설왕설래가 많은데, 감독의 의도가 정확히 전달됐으면 한다”라고 말했다.

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