비비, 지예은·바타 공개 열애 뒤늦게 알고 깜짝…“진짜요?”

가수 비비가 방송 촬영 도중 지예은과 댄서 바타의 공개 열애 사실을 처음 알게 되면서 놀란 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

가수 비비가 방송 촬영 도중 지예은과 댄서 바타의 공개 열애 사실을 처음 알게 되면서 놀란 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 오키키 ㅇㅋㅋ

15일 유튜브 채널 ‘오키키 ㅇㅋㅋ’에는 ‘인생 역전 가능한(?) 비행기 옆자리 아무튼떠들러왔는데 EP.32 과몰입’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 비비를 비롯해 지예은, 가비가 출연해 장거리 비행기 좌석을 주제로 한 상황극 형식의 게임을 진행했다.

좌석 배치에 바타의 사진이 등장하자 비비는 의아한 표정을 지으며 “바타님이 왜 계신 거지”라고 물었다. 이를 지켜보던 가비는 웃음을 보이며 “혹시 아세요?”라고 지예은을 가리켰다. 이어 “바타 님이랑 사귀어요”라고 설명했다. 비비는 예상하지 못했던 소식에 “진짜요?”라며 믿기지 않는 듯 되물었고 가비는 “공개 연애 중이시다”고 덧붙였다.

비비는 “공개 연애라고요?”라고 말하며 입을 다물지 못했다. 또 “언제부터 만났냐”는 질문을 연이어 던지며 갑작스러운 상황에 놀란 표정을 감추지 못했다.

반면 지예은은 자연스럽게 연인을 언급하며 애정을 드러냈다. 그는 좌석을 선택하는 과정에서 “저는 바타 옆에 앉아야죠”라고 답해 웃음을 자아냈다. 지예은의 담담한 반응과 비비의 놀란 모습이 대비되면서 현장 분위기는 한층 유쾌해졌다.

비비의 솔직한 반응은 영상 공개 이후 시청자들의 관심도 모았다. 갑작스럽게 공개 연애 사실을 접하고 놀라는 모습과 이어진 리액션이 유쾌한 분위기를 형성했다.

한편 지예은과 바타는 지난 4월 열애 사실을 인정한 뒤 공개적으로 교제하고 있는 것으로 알려졌다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로 교회에서 인연을 맺은 뒤 연인 관계로 발전한 것으로 전해진다.

지예은은 지석진과 함께 결성한 듀엣 ‘충주지씨’의 신곡 ‘아쿠아’를 17일 공개할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지