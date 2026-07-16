李 “韓 AI ‘뛰어난 선도자’ 될 수 있어”

정부가 기가와트(GW)급 인공지능 데이터센터(AIDC) 구축으로 550조원의 민간 투자를 견인하기로 했다. 또 연내 전 국민이 무료로 이용할 수 있는 ‘모두의 AI’ 서비스를 출시하고 내년에는 ‘1인 1 AI 에이전트’ 시대를 열겠다는 청사진도 제시했다.



과학기술정보통신부는 16일 이재명 대통령에게 이 같은 내용을 담은 하반기 업무계획을 보고했다. 우선 3대 메가프로젝트(피지컬 AI·AIDC·K반도체)를 뒷받침하기 위해 하반기부터 총력 추진 체계를 가동하기로 했다.

이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 '삶으로 체감하는 대체불가 대한민국-국민과 함께하는 두 번째 업무보고'에서 발언하고 있다. 뉴시스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “하반기까지 세계 10위권 안에 들 고성능 AI 모델을 확보하고, 내년에는 앤트로픽의 최선 AI 모델 ‘클로드 미토스’에 버금가는 세계 최고 수준의 AI 모델을 개발하겠다”고 보고했다. 이 대통령은 “과학기술이 존중되고 발전한 나라는 흥했지만 과학기술을 무시하거나 존중하지 않은 나라가 흥한 예는 없다”며 “우리가 가진 강점들을 잘 활용하고 우리가 가진 약점들을 잘 보완하면 ‘뛰어난 추격자’가 아니라 ‘뛰어난 선도자’가 될 수도 있다”고 강조했다. 이어 “AI라는 게 인류가 불을 발견한 것, 증기기관이나 전기를 발명한 것에 거의 준하지 않나. 누가 먼저 대비하느냐의 경쟁이 됐다”며 “조금이라도 앞서면 선택할 수 있고 무한한 기회를 누릴 수 있다”고 덧붙였다. 이에 정부는 AI 접근성 격차가 경제·사회적 불평등으로 이어지지 않도록 ‘모두의 AI 기본사회’를 실현한다. 연말까지 독자 AI 모델 기반의 범용 챗봇 서비스를 이용량 제한 없이 전 국민에게 무료로 제공하고, 내년부터는 ‘전 국민 1인 1 AI 에이전트’ 시대를 열겠다는 목표를 잡았다.



방송미디어통신위원회(방미통위)는 14세 미만 아동의 사회관계망서비스(SNS) 가입을 제한하고, 14∼19세 청소년에게 ‘무한 스크롤’과 ‘자동 재생’처럼 과몰입을 유도하는 기능 사용을 막는 방안 등 아동·청소년의 SNS 중독을 막기 위한 입법 규제를 추진키로 했다. 청소년의 허위조작정보 대응체계를 고도화하고 AI를 활용한 불법 촬영물 유통을 막는 제도도 개선한다.

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 16일 청와대 영빈관에서 열린 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회 2차 업무보고에서 보고하고 있다. 청와대통신사진기자단

개인정보보호위원회는 유출 사실을 성실히 신고한 기업에 과징금 감경 혜택을 주고, 신고하지 않았다가 적발되는 기업엔 과징금을 30% 이상 가중하는 방향으로 제도를 개선 중이라고 보고했다. 유출 사고 자료를 은닉·폐기한 행위와 관련한 ‘신고 포상금’을 도입할 계획이다.



성평등가족부는 AI가 성차별적인 현실 데이터를 학습해 보이는 AI 성별편향을 개선하기로 했다. AI 성평등 가이드라인을 마련하고 채용 분야에서 AI 벤치마크 데이터셋을 구축한다.

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