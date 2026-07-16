첨단산업 등 청년 전문인력 4년내 20만 양성

정부는 6월 취업자 수 증가세를 이어가기 위해 청년, 제조·건설업 등 고용이 부진한 업종을 중심으로 총력 대응하겠다고 밝혔다. 특히 청년 일자리 창출을 위해 3대 메가프로젝트 관련 전문인력 양성 방안을 마련하는 등 구체적인 일자리 회복 방안을 3분기 중 발표하겠다고 설명했다.



이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관은 16일 정부서울청사에서 관계부처 합동 일자리전담반(TF)을 주재해 지난달 고용동향을 점검하고 이같이 논의했다.

서울의 한 고용센터 일자리 정보 게시판. 연합뉴스

지난달 취업자 수는 1년 전보다 6만3000명 늘어 한 달 만에 증가세로 전환했다. 업종별로는 서비스업 취업자의 증가세가 5월 24만8000명에서 6월 30만7000명으로 확대됐고, 제조업은 14만명 감소에서 9만7000명 감소로 부진이 소폭 완화됐다. 다만 건설업 감소 폭은 4만3000명에서 6만7000명으로 확대됐다.



그러나 연령별로는 청년(15∼29세) 고용률이 1년 전보다 1.7%포인트 하락하고, 실업률이 0.9%포인트 상승하는 등 청년 고용의 어려움이 지속되고 있는 것으로 나타났다.



정부는 최근 중동 지역 긴장 재고조 가능성이 고용 하방 요인으로 작용할 우려가 있는 만큼 최근 취업자 수 증가 흐름을 공고히 이어 나가기 위해 총력 대응하겠다는 방침이다. 이를 위해 정부는 ‘청년 일자리 회복 방안’을 3분기 중에 마련하기로 했다.



구체적으로 3대 메가프로젝트와 첨단산업·청년 선호 분야에서 전문인력을 2030년까지 20만명 이상 양성한다. 아울러 양질의 민간·공공 일자리도 20만개 이상 발굴하고, 구직·채용·입직·성장 등 노동시장 참여 단계별 인센티브 강화 등을 위한 세부 정책과제를 담는다. 제조·건설업 등 최근 고용이 부진한 업종과 관련해서는 동향과 요인을 분석하고, 업종별 가용 정책 수단을 총동원해 대응 방안을 강구하기로 했다.



정부는 향후 일자리전담반, 경제관계장관회의 등에서 부문별 대응 방안을 순차적으로 논의하고 발표할 예정이다.

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