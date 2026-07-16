제이랩스, 120억 원 규모 시리즈 B 투자 유치

방산 RF 모듈 전문기업 제이랩스가 지난 15일 프리 IPO(Pre-IPO) 투자 라운드를 통해 총 120억 원 규모의 투자 유치를 마쳤다고 밝혔다.

이번 투자에는 E&F프라이빗에퀴티(E&F)와 키움캐피탈이 참여했다. 이들은 제이랩스의 RF 모듈 기술력과 성장 가능성, 중장기적인 기업가치를 검토해 투자를 결정하게 됐다.

제이랩스는 2019년 설립된 이후 한국형 미사일 방어체계(KAMD) 관련 분야를 비롯한 방산 분야에서 RF 및 디지털 개발 역량을 바탕으로 유도무기뿐 아니라 통신, 위성 등 방위산업 개발사업에 참여하며 기술력을 쌓아 왔다고 설명했다.

특히 지난 5월에는 LIG Defense&Aerospace(LIG D&A)와 차세대 지대공 유도무기 ‘천궁-III(M-SAM Block-III)’ 체계 개발을 위한 협력 계약을 맺었다. 이를 통해 핵심 RF 모듈의 국산화 확대와 안정적인 공급망 구축에 나서며 국내 방위산업 경쟁력 강화에도 기여한다는 계획이다.

제이랩스는 이번 투자로 확보한 자금을 미래 성장동력 확보를 위한 재원으로 활용할 계획이다. 연구개발(R&D) 역량을 강화하고, 양산 체계 고도화와 생산 인프라 확충에 투자해 기술 경쟁력과 생산 안정성을 높인다는 계획이다.

또한 이번 투자 유치를 계기로 상장(IPO) 준비에 나설 예정이다. 확보한 투자금을 기반으로 사업 경쟁력과 기업가치를 지속적으로 높이고, 상장을 위한 기반을 마련한다는 방침이다.

석준학 제이랩스 대표이사는 “최근 국내 방산업계가 호황을 맞은 가운데 이번 투자 유치는 제이랩스의 기술력과 성장 가능성을 시장에서 평가받은 결과라고 생각한다”며 “상장 주관사인 삼성증권과 긴밀히 협력해 IPO를 차질 없이 추진하는 동시에 지속적인 기술 혁신과 양산 역량 강화를 통해 대한민국 방위산업 시장에 기여하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

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