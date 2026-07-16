임미애, 민주당 최고위원 출마… “정청래 지도부, 갈등 관리 못해”

더불어민주당 임미애 의원이 “이재명정부 국정 철학을 성공시키기 위해 민주당은 더 넓고 커져야 한다”며 16일 최고위원 후보로 출마했다. 경북에서 군의원, 도의원을 거친 임 의원은 8·17 전당대회에 적용하기로 한 대구·경북·경남지역 권리당원 5% 가중치에 “의미 없다”고 지적했다.

더불어민주당 임미애 의원이 16일 국회 의원회관에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

임 의원은 이날 국회에서 출마선언을 하며 “이재명정부를 반드시 성공시키는 민주당을 만들어야 한다는 절박함으로 출마를 결심했다”고 말했다. 임 의원은 “집권여당은 정부를 든든히 뒷받침하며 국민과 정부를 잇는 다리가 돼야 한다”며 “지난 1년 우리는 그 역할을 온전히 해내지 못했다”고 했다. 그는 △당내 갈등을 극복하고 △정치개혁을 완수하고 △유능한 여당 △명실상부한 전국정당 민주당을 만들겠다고 네 가지를 약속했다.

임 의원은 “지방선거에서 당 지도부는 위기를 관리하기는커녕 오히려 갈등을 키우고 방치해 더 큰 위기를 자초했다”고 비판했다. 출마선언 뒤 ‘정청래 지도부 책임’으로 임 의원은 대구시장 선거를 언급하며 “양 진영이 총결집했던 선거”라며 “이번 지방선거에서 제일 어려웠던 점은 국민 관심에서 후보자가 사라졌던 것”이라고 말했다. 그는 “위기·갈등관리를 제대로 못한 후보가 경기 평택을 재보궐선거에 나와 모든 국민 눈이 쏠리도록 (지도부가) 방치했다고 생각한다”며 “중간 중간 터져 나온 이슈를 당이 기민하게 대처하지 못해 갈등 관리 능력이 전혀 작동하지 못한 리더십이고 지방선거였다”고 했다.

영남을 지역 기반으로 한 임 의원은 “저희 당세를 보면 (이번 최고위원 선거가) 어려운 선거”라면서도 “이재명정부 국정 지지율과 달리 민주당을 바라보는 불안감이 지속돼서는 안 되겠단 생각과, 이재명정부가 성공하지 못한다면 대한민국 실패로 귀결될 것이란 위기감으로 책임 있는 정치인은 어떤 목소리라도 내야 하지 않나라는 생각으로 출마를 결심했다”고 말했다. 또 임 의원은 “민주당에서 대구·경북은 온전히 목소리를 내고 반영되는 기회를 가지지 못했다”며 “지도부에 입성해서 영남권 목소리를 내고 민주당 정책에 반영되는 게 지지를 넓혀나가는 방법이라고 생각한다”고도 밝혔다.

민주당은 이번 전당대회에 1인 1표제를 도입하나 권리당원 수가 적은 영남에만 본경선에서 5% 가중치를 부여하기로 했다. 그러나 임 의원은 “아무 의미 없다”며 “한 마디를 더 보탠다면 왜 했을까”라고 말했다. 이런 이유로는 “저희 지역은 워낙 당세가 작은 곳이라 어떤 가중치를 둬도 전체 당원의 결정을 뒤집을 정도는 안 된다”며 “지도부 노력이 의미 없다는 말이 아니라, 어떤 영향력도 없어서 의미 없다는 주장”이라고 설명했다. 이어 임 의원은 “세가 약하니 가중치 달라는 말이 아니라 ‘저희 힘으로 민주당을 더 키우기 위해 노력하겠다’는 말이 정답 같다”고 덧붙였다. 당 외연 확장 필요성에 관해 그는 “영남 민주당 당원과 지지자는 집토끼냐, 산토끼냐”며 “지금 민주당이 뭐를 해야 하냐고 묻는다면 국민과 소통하고 더 많은 공감을 얻어낼 정치가 필요하다고 말할 것”이라고 답했다.

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