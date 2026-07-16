‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2, 글로벌 차트 안착…국내외 관심 이어져

넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2가 국내외 시청자들의 관심을 모았다.

넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2가 국내외 시청자들의 관심을 모았다. 넷플릭스

최근 공개된 넷플릭스 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2는 공개 첫 주 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어권 TV 쇼 부문에서 8위에 이름을 올렸다. 앞선 시즌 역시 글로벌 TOP 10에 진입하며 화제를 모았던 만큼, 이번 시즌도 공개 직후 글로벌 순위에 오르며 시리즈의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

해외에서도 반응이 이어지고 있다. 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 대만 등 아시아 4개 지역에서 넷플릭스 TOP 10 순위권에 포함됐으며, 국내 주간 순위에서도 2위를 기록하며 높은 관심을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

프로그램은 연애 경험이 없는 모태솔로들이 첫 연애에 도전하는 과정을 담은 연애 리얼리티다. 서툴지만 진심 어린 감정 변화와 예상치 못한 관계의 흐름이 시청자들의 호응을 이끌어내고 있으며, 출연진이 성장해 가는 과정 또한 주요 관전 포인트로 꼽힌다.

넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2가 국내외 시청자들의 관심을 모았다. 넷플릭스

여기에 썸메이커스로 활약 중인 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 출연자들의 상황을 분석하고 현실적인 조언과 공감을 더하면서 프로그램의 재미를 한층 끌어올리고 있다. 이들의 리액션과 입담 역시 시청자들이 꾸준히 주목하는 요소다.

특히 최근 공개된 5~6회에서는 출연자들의 관계가 본격화 되면서 긴장감을 높였다. 적극적인 호감 표현과 러브라인이 빠르게 재편됐고, 삼각 구도가 형성되는 과정은 몰입도를 더욱 끌어올렸다.

프로그램을 향한 관심은 화제성 지표에서도 확인됐다. 화제성 조사 기관인 굿데이터코퍼레이션이 발표한 자료에 따르면 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2는 공개 첫 주 TV-OTT 비드라마 화제성 종합 순위 3위에 오르며, 전 시즌 같은 기간과 비교해 130% 이상 증가한 수치로 전해진다.

한편 ‘모태솔로지만 연애는 하고싶어’ 시즌2는 오는 21일 7~8회, 28일 9~10회를 순차적으로 공개하며 출연자들의 연애 여정을 이어갈 예정이다.

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