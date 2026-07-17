신라 공주 장례식, 1500여년 만에 재현

붉은 안료와 반짝이는 돌비늘을 시신 주변에 흩뿌리고 토제 방울을 흔든다. 무게 500㎏의 나무 덧널 뚜껑이 닫히면, 어린 나이에 세상을 떠난 신라 공주는 영원한 안식에 든다. 1550년 전 어린 왕족을 떠나보냈던 신라인들의 장례 모습이 경주 쪽샘 고분에서 되살아난다.



국가유산청 국립경주문화유산연구소는 17일부터 19일까지 경북 경주 쪽샘유적발굴관에서 ‘경주 쪽샘 44호분 장례 재현식’을 개최한다고 16일 밝혔다.

경주 쪽샘 44호분 축조공정 9단계 진행 모습. 국립경주문화유산연구소 제공

쪽샘 44호분은 신라 왕족인 어린 여성이 묻혔으리라 추정되는 돌무지덧널무덤이다. 비단벌레 날개로 장식한 말다래를 비롯해 유물 800여점이 출토돼 무덤 주인공의 높은 신분을 보여준다. 말다래는 말을 탄 사람의 다리에 흙이 튀는 것을 막기 위해 안장 아래 늘어뜨린 판이다. 연구소는 2014년부터 2023년까지 발굴조사와 학제 간 연구를 진행한 뒤, 2024년부터 쪽샘 44호분을 실제 크기로 다시 쌓는 축조실험을 하고 있다. 현재 전체 21단계 가운데 시신이 안치되는 높이 2m까지인 9단계를 마쳤다.



이번 행사에서는 시신과 부장품 안치, 제단 설치와 의례, 안쪽 덧널 뚜껑 덮기 등 10∼12단계를 재현한다. 무덤 주인공이 착용하거나 곁에 묻혔던 유물을 본뜬 재현품을 놓아 안치 순서와 방식도 검토한다. 장례의 마지막 절차인 덧널 뚜껑은 판재 13장과 꺾쇠 48개, 가로 방향 목재 5장으로 조립했다. 무게는 약 500㎏으로, 가장자리에는 손잡이 10개를 달았다. 시신 주변에는 붉은색 고대 안료인 ‘주’와 돌비늘을 흩뿌리고 토제 방울을 흔드는 의례도 재현한다. 이를 통해 신라인의 장례 풍습과 죽음에 대한 관념을 살펴볼 예정이다.



장례 재현식은 17일 오후 5시부터 약 1시간 동안 열린다. 18일과 19일에는 하루 6차례씩 축조실험과 장례 절차를 설명하는 공개 해설이 진행되며, 사전 신청 없이 참여할 수 있다.

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