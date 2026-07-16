네이버클라우드, 정보보호 종합수준 평가 ‘최우수’ 등급 획득

네이버클라우드는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)의 ‘2025년 민간분야 주요정보통신기반시설 정보보호 종합수준 평가’에서 최우수 등급 획득으로 표창을 받았다고 16일 밝혔다.

네이버클라우드는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)의 ‘2025년 민간분야 주요정보통신기반시설 정보보호 종합수준 평가’에서 최우수 등급 획득으로 표창을 받았다고 16일 밝혔다. 네이버클라우드 제공

네이버 데이터센터 ‘각 춘천’은 전체 101개 관리기관 중 정보통신 분야 상위 10%에 해당하는 성과를 기록하며, 높은 수준의 기반시설 보호 체계를 안정적으로 구축·운영한 점을 정부로부터 인정받았다.

정보보호 종합수준 평가는 민간분야 주요정보통신기반시설의 정보보호 수준을 종합적으로 점검하는 제도다. 취약점 관리(30점), 보안점검(30점), 정보보호 과제 평가(30점) 그리고 모의침투 훈련평가(10점) 등 4개 영역을 연계·통합해 평가한다.

지난 4월에는 북대서양조약기구(NATO) 사이버방위센터가 주관하는 국제 사이버공격·방어 훈련 ‘락드쉴즈 2026’에서 세계적 수준의 사이버 방어 역량을 선보였다. 최근에는 AI와 클라우드 인프라 침해사고 예방·대응 체계를 안정적으로 운영하고 국가 사이버 안보 강화에 기여한 공적을 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.

네이버클라우드 김재동 정보보호최고책임자(CISO)는 “최고 수준의 보안 역량을 바탕으로 고객이 안심하고 서비스를 이용할 수 있는 클라우드 환경을 제공하는 한편, 민관 협력을 통해 국가 디지털 인프라의 안전성과 신뢰성 제고에 기여하겠다”고 말했다.

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