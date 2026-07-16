[인류는 왜 영성을 찾는가— 세계사를 움직인 15인의 영성] <10> 마르틴 루터(Martin Luther)-“양심은 교황권보다 강한가”

중세 후반 유럽에서 교회는 신앙은 물론 교육과 법, 정치에 이르기까지 사회 전체를 지배하는 거대한 권력 구조였다. 그 정점에는 로마 교황권이 있었다. 이 체계를 정면으로 흔든 인물이 바로 마르틴 루터(Martin Luther)다. 많은 사람들은 그를 종교개혁의 투사나 혁명가로 기억하지만, 그의 영성은 철저한 내면의 절망과 자기 한계를 인정하는 자리에서 시작되었다. 루터는 1483년 독일 작센안할트주의 작은 도시 아이슬레벤(Eisleben)에서 태어났다. 그는 원래 법학을 공부하던 학생이었지만, 어느 사건을 계기로 수도사가 되었다. 설화에 의하면 강한 폭풍 속에서 죽음의 공포를 느낀 뒤 “성 안나여, 나를 살려주면 수도사가 되겠다”는 서원을 했다고 한다. 이후 그는 깊은 신학 연구에 몰두하며 교계와 학계에서 두각을 나타냈다. 1512년 신학박사 학위를 받은 뒤 비텐베르크 대학의 성서학 정교수로 재직했고, 도시 중심지 교회(시정교회)의 전임 설교가로 활동하며 학문적 권위와 대중적 신뢰를 함께 얻었다.

2003년 개봉한 독일·미국 합작 전기영화 「루터(Luther)」 포스터. 이 영화는 종교개혁을 이끈 마르틴 루터의 생애를 다루고 있다. 출처: FILMSTARTS.de

◆“우리는 거지다”… 철저한 내면의 절망 끝에 발견한 ‘오직 은총’

겉으로 보기에는 촉망받는 학자이자 목회자였지만, 그의 내면은 늘 한 가지 의혹으로 흔들리고 있었다. “인간은 어떻게 구원받는가.” 루터는 누구보다 성실하게 기도하고 금식하며 자신을 성찰했다. 그러나 마음의 평안은 찾아오지 않았다. 당시 교회는 인간은 회개와 선행, 성례 참여를 통해 구원에 점차 가까워진다고 가르쳤다. 하지만 루터는 자기 내면을 깊이 들여다볼수록 오히려 절망을 느꼈다. 선한 행동 속에도 이기심과 욕망이 섞여 있었고, 인간은 자신의 노력만으로 완전한 선에 도달할 수 없다고 보았기 때문이다.

그는 여기서 근본적인 의문을 품었다. 만일 인간이 충분히 의로워져야 구원받을 수 있다면, 과연 어느 누가 구원에 이를 수 있겠는가. 루터가 발견한 답은 기존의 이해를 뒤집는 것이었다. 인간이 하나님께 올라가는 것이 아니라 하나님이 먼저 인간에게 다가온다고 깨달은 것이다. 구원의 출발점은 인간의 노력이나 공로가 아니라 하나님의 은혜에 있었다. 이 깨달음은 성경 연구를 통해 더욱 분명해졌다. 그는 로마서의 말씀, “의인은 믿음으로 말미암아 살리라”(1장 17절)를 읽으며 결정적인 통찰을 얻었다. 훗날 그는 그 순간을 두고 “마치 천국의 문이 활짝 열리는 경험이었다”고 회고했다.

루터가 말한 믿음은 하나님의 존재를 인정하는 수준은 넘어섰다. 그것은 자신의 공로를 의지하지 않고 하나님의 은혜를 신뢰하는 태도였다. 그는 선행을 부정하지 않았다. 다만 순서를 바꾸었다. 선행은 구원의 조건이 아니라 믿음의 결과라는 것이다. 사람들은 흔히 착하게 살아야 하나님께 받아들여진다고 생각한다. 그러나 루터는 하나님께 받아들여졌기 때문에 비로소 착하게 살 수 있다고 보았다. 부모의 사랑을 얻기 위해 자녀가 되는 것이 아니라, 이미 자녀이기 때문에 부모를 기쁘게 하려 하는 것과 같다. 다시 말해 선행은 은혜가 삶 속에서 맺는 열매였다. 훗날 그의 사상은 “오직 성경(Sola Scriptura), 오직 믿음(Sola Fide), 오직 은총(Sola Gratia)”이라는 종교개혁의 핵심 원리로 정리된다. 그가 생애 마지막에 남긴 “우리는 거지다. 이것이 진실이다”라는 말 역시 같은 맥락의 고백이었다. 인간은 스스로를 구원하는 존재가 아니라 은혜를 받아 살아가는 존재라는 뜻이다.

이 내면의 깨달음은 필연적으로 현실과의 충돌로 이어졌다. 당시 교회는 돈을 내면 죄의 형벌이 경감된다고 설명하는 면죄부를 판매하고 있었다. 루터는 이것이 신앙의 본질을 왜곡한다고 판단했다. 1517년 그는 비텐베르크 성당 문에 ‘95개조 반박문’을 게시하며 공개 토론을 제안했다. 당대의 저명한 신학자였던 그의 문제 제기는 인쇄술의 확산과 맞물려 유럽 전역으로 퍼져나갔고, 결국 종교개혁의 출발점이 되었다.

◆목숨을 건 보름스의 선언, “나는 여기 서 있고, 달리 할 수 없다”

진정한 전환점은 1521년 보름스 의회에서 찾아왔다. 신성로마제국 황제 카를 5세와 교회 대표들 앞에 불려나온 루터는 자신의 저술과 주장을 철회하라는 요구를 받았다. 이를 거부하면 명예는 물론 목숨까지 잃을 수 있는 상황이었다. 하루 동안 숙고한 끝에 그는 이렇게 답했다. “내가 성경과 명백한 이성으로 설득되지 않는 한, 나는 철회할 수 없다. 나는 여기 서 있다. 나는 달리 할 수 없다. 하나님이시여 나를 도우소서.” 이것은 신학 논쟁이 아니었다. 거대한 권력 앞에서 한 인간이 양심을 어디까지 지킬 수 있는가에 대한 역사적 선언이었다.

루터는 이미 교황청으로부터 파문당한 상태였지만, 보름스 의회 이후에는 신성로마제국의 추방법(Acht)에 따라 제국의 범죄자로까지 선포되었다. 이는 법의 보호를 받지 못하는 신분으로, 누구든 그를 체포하거나 해칠 수 있을 만큼 위험한 처지였다. 그러나 작센의 선제후 프리드리히 3세(현명공)의 보호로 루터는 바르트부르크 성에 은신할 수 있었다. 세상으로부터 격리된 그곳에서 루터는 종교개혁의 향방을 바꾼 역사적 작업에 착수했다.

그는 신약성경을 독일어로 번역하여 평범한 사람들도 직접 읽을 수 있도록 했다. 당시 성경은 주로 라틴어로 기록되어 있었기 때문에 일반 신자들은 성직자의 해석에 의존할 수밖에 없었다. 루터의 번역은 성경을 교회의 독점적 영역에서 대중의 손으로 돌려주었고, 이후 독일어의 표준 형성과 독일 문학 발전에도 큰 영향을 미쳤다.

루터의 종교개혁이 흔들어 놓은 것은 교황권만이 아니라, 신 앞에 선 인간의 위치 자체였다. 제도와 권위가 아닌 양심과 믿음이 신앙의 기준이 되기 시작하면서, 인간은 스스로 하나님 앞에 서는 존재로 재정의되었다. 미국 태생의 영국 정치철학자 시덴톱(Larry Siedentop)은 이러한 변화의 뿌리를 계몽주의가 아닌 기독교 전통 속에서 찾으며, 근대 개인주의의 기원을 새롭게 해석했다. 루터에서 시작된 양심의 발견은 이렇게 서구 근대 개인의 탄생으로 이어지는 긴 사상적 계보를 형성한다.

이후 루터는 가톨릭교회로 복귀하지 않았다. 그는 교회의 개혁을 원했지만, 결국 교황권과의 갈등은 돌이킬 수 없는 단계에 이르렀다. 그 결과 루터를 따르는 개혁 운동은 독자적인 교회 공동체로 발전했고, 훗날 루터교회의 형성과 더불어 개신교(Protestantism)의 출발점이 되었다.

◆성경을 대중의 손으로… 라틴어 장벽을 깨고 근대 개인주의의 씨앗을 뿌리다

종교개혁 이후 유럽은 가톨릭과 루터파, 칼뱅파(장로교 전통 형성) 등으로 나뉘었으며, 교황의 종교적 단일 권위는 무너지기 시작했다. 신·구교 양측의 차이는 누가 옳고 그른가가 아니다. 신앙의 최종 권위를 어디에 두는가에 관한 문제였다. 가톨릭교회는 성경과 교회 전통, 교황권 해석의 권위를 함께 중시하며 성례와 역할을 강조했다. 반면 루터는 교회 역시 오류를 범할 수 있으므로 최종 권위는 오직 성경에 있으며, 신자는 믿음을 통해 하나님과 직접 관계를 맺는다고 보았다. 결국 논쟁의 핵심은 신앙의 최종 권위를 교회에 둘 것인가, 성경에 둘 것인가의 문제였다. 양측은 수 세기에 걸친 신학적 대화와 연구를 거치면서 거리가 상당히 좁혀졌다. 오늘날 가톨릭과 개신교 모두 구원이 하나님의 은혜에서 시작된다는 공통된 토대 위에 서 있다. 루터 이전에는 권위의 중심이 교회와 교황에게 있었다. 그러나 루터 이후 사람들은 점차 신앙의 궁극적 기준을 성경과 양심에서도 찾기 시작했다.

“내일 지구의 종말이 올지라도 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다”는 명언은 독일에서 오랫동안 루터의 어록으로 전해져 왔지만, 실제 출처는 확인되지 않는다. 대격변과 흑사병으로 종말론적 공포가 가득했던 시대에 루터는 유한한 인간일지라도 신이 허락한 오늘 하루의 소명을 묵묵히 다해야 한다는 뜻으로 이 말을 남겼다. 실제로 그는 흑사병이 비텐베르크를 덮쳤을 때도 도망치지 않고 끝까지 남아서 환자들을 돌보며 자신의 일상을 지켰다.

루터가 역사에 남긴 가장 큰 유산은 개신교의 탄생 자체보다 인간의 양심을 일깨운 데 있다. 인간은 자신의 한계를 인정하는 자리에서 비로소 은혜를 입는 존재라는 영성적 통찰, 그리고 진실은 거대한 권력 앞에서도 자신을 지켜낼 수 있다는 믿음의 힘을 보여준 것이다. 루터에게 양심은 하나님의 말씀 앞에 선 인간의 가장 깊은 자리였다. 그래서 그는 권력에도 굴복하지 않았고, 자신의 감정도 따르지 않았다. 오직 하나님의 말씀에 사로잡힌 양심만이 인간을 자유롭게 한다고 믿었다. 훗날 근대 유럽에서 개인의 양심과 신앙의 자유를 중시하는 문화가 성장하는 데에도 루터의 문제 제기는 중요한 자극이 되었다.

[인류는 왜 영성을 찾는가—세계사를 움직인 15인의 영성] 목차

<1> 모세-“노예 민족에게 법과 신을 준 사람”

<2> 공자-“혼란한 시대, 인간의 질서를 묻다”

<3> 노자-“세상을 거슬러 흐르지 말라”

<4> 석가모니-“인간의 고통을 정면으로 바라본 사람”

<5> 조로아스터-“선과 악의 전쟁은 어디서 시작됐는가”

<6> 예수-“사랑은 어떻게 세계를 바꾸었는가”

<7> 무함마드-“신앙은 공동체를 어떻게 조직하는가”

<8> 성 아우구스티누스-“인간 내면에도 제국은 존재한다”

<9> 토마스 아퀴나스-“신과 이성은 화해할 수 있는가”

<10> 마르틴 루터-“양심은 교황보다 강한가”

<11> 존 웨슬리-“대중 속으로 들어간 종교”

<12> 라마크리슈나-“모든 종교는 같은 산을 오르는가”

<13> 달라이 라마 14세-“인간은 증오 없이 저항할 수 있는가”

<14> 문선명·한학자-분열된 인류는 다시 한 가족이 될 수 있는가

<15> 간디-“정치는 영혼을 가질 수 있는가”

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