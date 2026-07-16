강예빈 "초5때 대학생이 '저 애기 되게…' 어른인 줄 알아"

배우 강예빈이 초등학교 5학년 시절 대학생에게 대시받은 일화를 공개했다.

강예빈은 15일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

강예빈. '노빠꾸탁재훈' 유튜브 캡처

강예빈은 "초등학교 5학년때 키가 164㎝였다"고 했다.

그는 "친구들이 저를 교생 선생님으로 착각하고 인사했다. 발육도 남다르고 키가 커서 그랬던 것 같다"고 했다.

강예빈은 대학생에게 대시받은 일화도 공개했다.

그는 "당시 제가 초등학생 같지 않았다. 키도 크고 머리도 길고, 당시에 유행하던 보호 안경에 붙는 청바지를 입고 있었다"고 했다.

그러면서 "한 대학생 오빠가 저보고 '저 애기 되게 섹시하다'고 말했다"며 당시를 떠올렸다.

김예빈은 대학생이 어떤 식으로 다가왔냐는 질문에 "애들하고 같이 앉아 있었다. 앞에 있는 애는 흙장난하고 난 뒤에 앉아있었다"고 설명했다.

그는 "선생님인 줄 알았을 수도 있다. 머리가 길었으니 어른인 줄 알았을 것"이라며 머리를 한쪽으로 넘기는 시늉을 보였다.

<뉴시스>

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