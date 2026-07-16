윤가이, 장기하와 열애 인정 후 밝은 근황…김아영 응원 “사랑해 알러뷰”

배우 윤가이가 가수 장기하와의 열애를 공식 인정한 이후 밝은 근황을 전했다.

윤가이는 15일 자신의 인스타그램을 통해 “연극 ‘베니스의 상인’ 너무 재밌다”라는 글과 함께 공연 관람 인증 사진과 커튼콜 영상을 게재했다.

이날 윤가이는 연극 ‘베니스의 상인’에서 제시카 역으로 출연 중인 코미디언 겸 배우 김아영을 응원하기 위해 공연장을 찾았다. 공개된 커튼콜 영상에는 김아영의 계정을 태그하며 응원의 마음을 전했고, 공연이 끝난 뒤 대기실에서 김아영과 다정하게 포옹하는 모습도 공개했다.

윤가이는 사진과 함께 “제시카 사랑해 알러뷰 쪽”이라는 애정 어린 메시지를 남겼다. 김아영 역시 자신의 인스타그램을 통해 해당 게시물을 공유하며 “똥강아지야. 고마워. 사랑해”라고 화답해 훈훈함을 더했다.

사진=윤가이 SNS

이번 게시물은 최근 장기하와의 열애를 인정한 이후 공개한 첫 근황으로 더욱 관심을 모으고 있다.

앞서 양측 소속사는 지난달 “두 사람이 현재 좋은 만남을 이어가고 있다”며 열애 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 2023년 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아'를 통해 호스트와 크루로 처음 인연을 맺었으며, 이후 음악과 영화라는 공통 관심사를 바탕으로 자연스럽게 가까워진 것으로 알려졌다.

한편 윤가이는 2000년생, 장기하는 1982년생으로 두 사람은 18세의 나이 차이를 뛰어넘어 사랑을 키워가고 있다.

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