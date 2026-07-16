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스파이더맨이 왜 여기에?…톰 홀랜드, 韓 기상청 영상 깜짝 등장

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

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할리우드 배우 톰 홀랜드가 대한민국 기상청 공식 사회관계망서비스(SNS)에 깜짝 등장, 폭염 대비 수칙을 전해 눈길을 끌었다.

 

소니픽처스는 오는 29일 개봉하는 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’의 주연 배우 톰 홀랜드가 기상청 공식 인스타그램과 유튜브 채널에 출연한 특별 영상을 공개했다고 16일 밝혔다.

소니픽처스 유튜브 채널 캡처
소니픽처스 유튜브 채널 캡처

이번 콘텐츠는 여름철 폭염 안전 수칙을 쉽고 친근하게 알리기 위해 기상청과 협업해 제작됐다. 영상에서 톰 홀랜드는 “스파이더맨이 전하는 폭염 대비 수칙에 집중해달라”라며 “물을 자주 마시고 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르는 것이 중요하다”고 당부했다.

 

이어 “무더위를 피하고 싶다면 시원한 극장에서 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’를 관람하는 건 어떠냐”라며 재치 있게 영화를 홍보한 뒤 “한국에 계신 팬 여러분, 우리 극장에서 만나자”라고 인사를 전했다.

 

기상청도 SNS를 통해 “스파이더맨이 기상청에 등장했다. 인공지능(AI) 아니다”라는 문구와 함께 영상을 소개했다. 이어 폭염이 이어질 경우 충분한 수분 섭취와 자외선 차단, 무더운 시간대 야외 활동 자제 등 기본적인 안전 수칙을 실천해달라고 당부했다.

소니픽처스 유튜브 채널 캡처
소니픽처스 유튜브 채널 캡처

1996년생인 톰 홀랜드는 영화 ‘스파이더맨: 홈커밍’을 시작으로 마블 시네마틱 유니버스(MCU)의 스파이더맨 피터 파커 역을 맡아 세계적인 스타로 떠올랐다. ‘스파이더맨: 파 프롬 홈’, ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’을 비롯해 ‘언차티드’ 등의 작품에 출연했다.

 

‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’는 모두의 기억에서 사라진 피터 파커가 새로운 출발을 앞두고 새로운 적과 마주하는 내용을 담은 작품이다. 북미보다 앞선 오는 29일 국내 개봉한다.


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