경찰, '가덕도 테러 사건' 수사 6개월만에 "배후 없다" 결론

국가공인 1호 테러사건인 이재명 대통령의 가덕도 피습사건에 대해 경찰이 6개월간 수사 끝에 “배후세력이 없다”는 결론을 내렸다. 다만 경찰은 당시 국가정보원 법률특보였던 김상민 전 검사가 보고서에서 범행도구를 커터칼로 축소한 것에 대해 의도가 있다고 보고 검찰에 넘겼다.

가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF). 연합

경찰청 국가수사본부 가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF)는 16일 이 대통령 피습범 김진성씨에 대한 수사 결과 “배후 세력을 특정할 수 있을 만한 증거는 확인되지 않았다”고 밝혔다. TF는 김씨에 대한 프로파일링을 다시 실시한 결과 2018년쯤부터 하루 수시간 이상 자신의 정치성향에 맞는 유튜브 영상 등을 시청하면서 이 대통령 관련 정보를 선택적으로 수용한 사실을 확인했다고 설명했다. 이를 편향적으로 확대하고 극단적인 성격과 맞물리면서 피습이 이뤄졌다는 설명이다.

TF는 김씨의 차량이동 동승자 공범 여부, 특정 종교·단체 개입, 자금 지원 등 배후세력의 존재, 테러 전문 암살 훈련 여부 등 주요 의혹에 대해 수사를 진행했지만 범죄 혐의점이 발견되지 않았다고 했다. 다만 2023년 12월말 이 대통령이 참석한 인천 남동구 호텔 화재 관련 인천공단소방서 방문 일정에서 김씨가 흉기를 소지하고 방문하는 등 범행시도가 있었던 것을 추가 확인했다. 범행이 발생하기 전까지 총 6차례 범행 시도가 있었던 것이다.

이 사건이 당시 테러로 지정되지 않은 배경에 대해서는 축소·은폐가 이뤄진 사실을 확인했다고 전했다. 가덕도 사건이 발생하고 부산지역 대테러합동조사팀이 테러 혐의 관련 조사결과를 도출하지 않았지만 국정원 테러담당부서 관계자 2명은 합동조사결과 보고서를 독단적으로 작성했다. 국정원 법률특보 김 전 검사는 2025년 3월 가덕도 사건이 테러에 해당하는지에 대한 법률검토 의뢰를 받고 범행도구를 ‘커터칼’로 축소기재 했다.

TF는 이들 3명을 허위공문서 작성 및 행사 혐의로 지난 3일 송치했다. 앞서 TF는 지난 4월 김씨의 전 직장동료를 살인미수방조 및 테러방지법위반 혐의로 송치했고 당시 사건 현장을 물청소한 부산강서경찰서장과 경찰 관계자 2명을 직권남용권리행사 방해, 증거인멸 및 허위공문서 작성 등 혐의로 송치했다.

지난 1월26일부터 가덕도 사건에 대한 수사를 이어온 TF는 이날 수사를 마무리했다.

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