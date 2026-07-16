허리디스크 환자, 한약 복용군서 수술 위험 29% 낮아

허리디스크를 진단받은 환자가 한약을 복용하고 있는 모습. 생성형 AI로 만든 이미지

허리디스크 환자 가운데 한약을 일정 기간 복용한 환자들이 그렇지 않은 환자보다 장기적으로 척추 수술을 받을 가능성이 낮았다는 연구 결과가 나왔다.

자생한방병원 척추관절연구소는 실제 진료 데이터와 건강보험 청구자료를 분석한 결과, 한약 복용군의 요추 수술 위험이 최대 29% 낮게 나타났다고 16일 밝혔다.

허리디스크는 척추뼈 사이에서 충격을 흡수하는 추간판(디스크)이 돌출돼 주변 신경근을 압박하는 척추질환이다. 허리 통증뿐 아니라 엉덩이와 다리 저림, 당기는 듯한 방사통이 유발되며 증상이 심해지면 일상생활에도 큰 불편을 초래한다.

허리디스크는 진통제·소염제 등의 약물치료나 한의치료, 물리치료 같은 보존적 치료를 우선 시행하지만 일부 환자는 수술이 필요하다.

다만 수술 후 재발이나 재수술 사례도 적지 않아 비수술 치료의 장기 효과에 대한 관심이 꾸준히 제기돼 왔다.

국내 한 연구에서는 허리디스크 수술 환자의 재수술률이 약 16%에 이른다는 보고가 있고, 또 다른 연구에서는 수술 후 통증이 지속되거나 재발하는 수술후실패증후군 발생률이 20.6%에 달하는 것으로 나타나기도 했다.

이에 수술 외 다양한 비수술 치료법에 대한 관심도 꾸준히 이어지고 있지만, 실제 한의치료가 장기적인 척추 수술률을 낮추는지에 대한 근거는 충분하지 않은 상황이었다.

이에 연구팀은 2016~2017년 4개 한방병원에서 허리디스크로 처음 진료 받은 환자 6669명을 대상으로 전자의무기록과 건강보험 청구자료를 연계해 분석했다.

신경학적 고위험 요인이 있거나 조기 수술을 받은 환자 등은 제외했으며, 초진 후 1년이 지난 시점을 기준으로 최대 2021년 7월까지 추간판절제술, 후궁절제술, 척추유합술 등 요추 수술 시행 여부를 분석했다. 환자는 기준일 이전 조제 한약을 30일 이상 복용한 한약군과 30일 미만 복용한 대조군으로 나눠 비교했다.

분석 결과, 한약 복용군은 대조군에 비해 요추 수술 위험이 통계적으로 유의하게 낮은 것으로 나타났다.

연령과 성별, 동반질환, 통증 정도 등을 보정한 결과 한약 복용군의 요추 수술 위험비는 0.71로 나타났다. 이는 대조군보다 수술 위험이 약 29% 낮았다는 의미다.

연구의 신뢰성을 높이기 위한 추가 분석에서도 결과는 같았다. 외래 진료 횟수까지 반영한 민감도 분석에서도 한약 복용군의 수술 위험은 대조군보다 최대 40% 낮게 나타났다.

다만 이번 연구는 실제 진료 자료를 이용한 관찰연구로, 한약 복용이 수술 위험 감소의 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없다.

연구팀은 향후 무작위 대조연구 등을 통해 한약 치료의 효과와 안전성을 추가 검증할 필요가 있다고 설명했다.

이윤재 자생한방병원 척추관절연구소 부소장은 “이번 연구는 실제 진료 데이터와 건강보험청구자료의 결합을 통해 한약 치료가 허리디스크 환자의 수술 가능성을 낮춘다는 사실을 객관적으로 증명했다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

그러면서 “향후 대규모 관찰연구와 무작위 대조연구를 통해 한약 치료의 효과와 안전성에 대한 근거를 더욱 축적해 나갈 계획”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘최신 약리학 연구(Frontiers in Pharmacology)’에 게재됐다.

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