배경훈 "보안 특화 AI모델 연내 출시…미토스급 개발도 검토"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 16일 인공지능(AI)을 활용한 사이버 위협에 대응하기 위해 보안 특화 독자 AI 모델을 연내 출시하겠다고 밝혔다.



미국의 AI 접근 통제 등 불확실성이 커지는 가운데 사이버 보안 자립 역량을 갖추겠다는 의지를 재확인한 것이다.

배경훈 과학기술정보통신부장관이 16일 청와대에서 국민과 함께하는 두 번째 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

배경훈 부총리는 이날 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 업무보고에서 "현재 보유한 독자 AI 모델에 보안 관련 데이터를 추가 학습해 보안 특화 모델을 만드는 것을 연내 추진 중"이라고 말했다.



배 부총리는 AI 보안 위협의 심각성에 대해 "보안 취약점을 쉽게 찾아내고 공격하는 데 활용될 수 있어 방어 측면에서 준비가 필요하다"며 "우리나라도 독자 AI 모델을 보유하고 있지만 그 수준으로는 대응이 어렵다"고 진단했다.



그러면서 두 가지 전략을 제시했다.



단기적으로는 기존 독자 모델에 보안 데이터를 추가 학습시켜 보안 특화 모델을 연내 구축하고, 중장기적으로는 미국 AI 기업 앤트로픽이 개발한 초고성능 AI 모델인 '미토스' 수준의 고도화된 프론티어 모델 개발을 검토해야 한다는 것이다.



배 부총리는 "미토스 같은 고도화된 프론티어 모델이 보안만을 겨냥한 모델이 아님에도 보안 문제를 쉽게 풀 수 있게 된 것"이라며 "이런 고도화된 프론티어 모델 개발에 대한 고민이 필요하다"고 강조했다.



이날 업무보고에서는 미국의 AI 접근 통제를 둘러싼 불확실성도 도마 위에 올랐다.



이 대통령은 "막힌다고 보고 대비해야 한다"며 "다른 나라가 우리 보안을 대신 지켜주다가 갑자기 문을 열어버리는 상황이 생기면 안 된다"고 지적했다.



배 부총리도 "미국이 AI 접근을 금지했다가 풀었고 최근 다시 제한적으로 통제하고 있다"며 "중국도 비슷한 기미가 있어 언제 막힐지 모른다"고 말했다.



사이버 보안 강화를 위한 화이트해킹 제도화 방안도 논의됐다.



현재 한국인터넷진흥원(KISA)을 통해 기업 동의를 전제로 모의 해킹 서비스를 제공하고 있지만, 동의 없이도 일정 요건 아래에 보안 취약점을 점검할 수 있도록 하는 제도 도입이 추진되고 있다.



최우혁 과기정통부 정보보호네트워크실장은 "현재 동의 없이 침투 점검을 허용하는 시범 사업을 진행 중"이라며 "아직 법적 기반이 없어 내년 이후 법제화를 통해 누구나 공격 환경을 활용할 수 있도록 준비하는 단계"라고 설명했다.



한성숙 총리는 "공공기관과 중소 영세기업에 대한 보안 지원이 현재로서는 제한적"이라며 "정기적 점검을 통해 취약점을 알려주는 예방 중심의 새로운 접근이 필요하다"고 제언했다.

<연합>

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