'6년 칩거' 이소라 "체중 100㎏·혈압 190…살기 위해 나왔다"

가수 이소라가 칩거 생활을 끝내고 다시 활동을 시작한 이유를 밝혔다.

15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 이소라가 출연했다.

이소라. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

방송에서 이소라는 공백기가 길어진 배경과 당시 생활에 대해 이야기했다.

이소라는 공백기가 길어진 것에 대해 "목 상태가 정상이 아니었다. 그냥 '왜 이렇게 노래가 잘 안되지?'라고만 생각했다, 성대 결절이 왔을 것이라고는 생각을 못했다"고 말했다.

그러면서 "노래를 할 상황이 아니었고, '노래를 못하게 되는건가?'라는 생각에 우울했다. 그런데도 병원에 안 갔다. 의사선생님의 말을 듣는게 무서웠다"고 전했다.

유재석은 "6년 동안 칩거 생활을 하셨는데, 뭘 하면서 지내셨느냐"고 질문했다. 이소라는 "살림을 했다. 그리고 1년에 1번은 공연을 했다. 미리 계약이 되어있던 거라 한거다. 그것마저 없었으면 밖에 아예 안 나왔을 것"이라면서 웃었다.

또 "그리고 TV 속 동료들을 보면 힘들었다. 그들의 밝은 모습을 보다보면 '나만 이렇게 힘든가?'라는 생각에 피하게 됐다"고 말했다.

이에 유재석은 "다시 세상 밖으로 나오게 된 이유는 무엇이냐"고 물었다. 이소라는 "몸이 많이 아팠던 것이 계기"라고 말을 이었다.

이소라는 "몸무게가 100㎏까지 나갔고, 숨도 못 쉬고, 잘 일어나지도 못했다. 그래서 병원에 갔더니 혈압이 190이 넘었다. 살아야 하니까 그때부터 정신을 차렸다"고 했다.

이어 "살려면 나가야 하고, 노래를 해야 한다는 생각이 들어서 그때부터 밖으로 나가게 됐다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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