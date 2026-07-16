임창정 "노래 부르는데 관객들 다 나가…평생 먹을 욕 다 먹었다"

가수 임창정이 가요대상 수상 당시 겪었던 뜻밖의 일화를 공개한다.

임창정은 17일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 프로그램 '금타는 금요일' 30회에 출연한다.

임창정. TV조선

이날 방송에서 임창정은 오프닝 무대로 히트곡 '소주 한 잔'을 부른다.

출연진이 "존재 자체가 하나의 장르"라고 감탄하자 임창정은 "TV를 보면서 한번 만나고 싶었던 친구들이다. 저는 오늘 여러분들의 노래를 들으러 나왔다"며 기대감을 드러낸다.

방송에서는 임창정의 노래를 주제로 한 데스매치도 펼쳐진다.

임창정은 고음과 긴 호흡이 필요한 자신의 곡에 대해 "라이브를 했다가는 가수 생명이 잘못될 수도 있다. 목이 가거나, 못해서 소문이 날 수도 있다"고 말한다.

손빈아는 임창정의 가요대상 수상곡 '그때 또 다시'를 선곡한다. 그는 "어차피 어려울 거면 가요대상을 탄 곡으로 승부를 보겠다"며 트로트 창법을 덜어낸 발라드 무대를 선보인다.

임창정은 '그때 또 다시'와 '결혼해줘'의 연이은 히트로 가요대상을 받았던 당시의 일화도 전한다.

그는 "그때 평생 먹을 욕을 다 먹었다"며 "노래를 부르는데 관객들이 다 나가더라"고 털어놓는다.

<뉴시스>

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