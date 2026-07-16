“우!유!빛!깔 미연 언니”…이지현, 간미연과 깜짝 투샷 공개 ‘1세대 걸그룹 미모 여전’

사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 방송인이자 헤어 디자이너로 활동 중인 이지현이 베이비복스 출신 간미연과의 친분을 공개하며 근황을 전했다.

이지현은 지난 15일 자신의 인스타그램을 통해 “우!유!빛!깔! 미연언니! 지금도 여전히 여리여리 소녀 같으신 언니♥”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이날 공개된 사진 속 이지현과 간미연은 나란히 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 이지현은 깔끔한 메이크업과 굵은 웨이브 헤어스타일로 세련된 분위기를 뽐냈고, 간미연은 핑크색 상의와 긴 생머리로 단아하고 청초한 매력을 드러냈다.

특히 두 사람은 1세대 걸그룹을 대표했던 멤버답게 변함없는 미모를 자랑해 팬들의 관심을 모았다. 이지현은 마이크를 착용한 모습도 함께 공개해 방송 촬영 현장에 나선 듯한 분위기를 풍겼다.

이지현은 지난 2001년 그룹 쥬얼리의 초창기 멤버로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 이후 그룹 탈퇴 후 연기와 방송 활동을 이어갔으며, 최근에는 헤어 관련 자격증을 취득하고 미용실 원장으로 새로운 도전을 이어가고 있다.

간미연은 그룹 베이비복스 멤버로 활동하며 1세대 걸그룹 전성기를 이끈 인물이다. 이후 가수 활동뿐 아니라 뮤지컬 배우로 무대에 오르는 등 다양한 분야에서 활약했으며, 현재는 대학에서 보컬 전공 관련 강의를 맡으며 후배 양성에도 힘쓰고 있다.

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