신지, 건강검진 결과에 운동 결심…“남편의 숙원사업”

그룹 ‘코요태’ 출신 신지가 최근 건강 상태를 확인한 뒤 본격적으로 운동을 시작한 근황을 전했다.

‘인바디 결과보고 충격받은 신지...’ 영상 속 신지의 모습. 어떠신지?!?

15일 공개된 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’의 영상 ‘인바디 결과보고 충격받은 신지...’에서는 신지가 헬스장을 찾아 운동에 임하는 모습이 담겼다. 그는 “남편의 숙원사업이었고 나에게도 큰 결심이 필요했던 운동을 한 번 해보겠다”고 말했다.

신지는 체질 검사 중 근육량이 없다는 소리를 듣고 운동을 하기로 결심한 것으로 전해졌다. 앞서 진행한 8체질 검사 과정에서 근육량이 매우 부족한 상태라는 진단을 받았다고. 신지는 “근육을 쓸 줄은 아는지, 동작은 할 수 있는지 남편이 선물로 PT를 끊어줘서 저는 어쩔 수 없이 꾸준히 관리를 다시 시작해 보도록 하겠다”고 다짐했다.

이날 신지는 “헬스는 얼마 만에 하는 거냐”는 질문에 “헬스는 너무 오랜만에 해서 기억이 없다”고 말해 웃음을 자아낸 한편 “그래도 벌써 세 번째”라고 의지를 전했다. 신지는 “하면 한다고 그러지 않았나”고 덧붙였다.

신지는 운동을 결심하게 된 계기로 ‘인바디’ 측정 경험을 꼽았다. 당시 그는 측정 불가라는 결과가 나올 정도로 몸 상태가 심각한 것으로 전해졌다. 그는 “이런 운동 근육은 없어도 무대에서 하는 체력이나 근력은 있다고 생각한다”고 말했다.

그런데 “걸어 다니는 게 신기하다고 하니까 이 정도면 좀 심각한 거긴 한가보다”며 “왜냐하면 인바디 점수가 아예 안 나오지 않았나”고 전했다.

이날 영상에서 제작진은 운동 경험이 많지 않은 만큼 두 달 정도만 꾸준히 해도 눈에 띄는 변화가 있을 수 있지 않겠느냐고 물었고, 신지는 “그렇게 빨리 기대하지 마”라고 답하며 웃음을 자아냈다. 담당 트레이너 역시 충분히 가능성이 있다고 답했다. 다만 운동과 함께 식사량을 늘리는 것이 중요하다고 강조했다.

트레이너는 신지가 하루 한 끼에서 많아야 두 끼 정도만 먹는 식습관을 가지고 있다며, 현재처럼 적은 양을 섭취한 채 운동을 계속하면 근육보다 체지방이 더 감소할 가능성이 있다고 설명했다. 이에 신지는 “지금은 지방이 더 빠지면 안 된다”며 난처한 표정을 지었다.

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