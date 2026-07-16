구혜선 "'돼지야' 악플 보고 밥 끊었다"

배우 구혜선이 외모 관련 악성 댓글과 관련한 사연을 공개한다.

구혜선은 오는 18일 오후 9시40분 방송되는 MBN 예능 프로그램 '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 악성 댓글에 대한 생각과 근황을 전한다.

구혜선. MBN

구혜선은 이날 "저는 악플을 정말 하나도 빼놓지 않고 다 읽는다"고 말한다.

이어 "악플을 사회적인 현상으로 보고 있다"며 "'발음이 안 좋은데'처럼 논리적으로 쓰시면 그걸 동력 삼아 열심히 연습하면 된다"고 밝힌다.

그는 "24년 동안 방송 활동을 하면서 처음으로 '돼지'라는 악플을 받아봤다"고 털어놓는다.

구혜선은 "'돼지야'라는 댓글을 보자마자 밥을 끊었다. 곡기를 끊었다"고 말한다. 악성 댓글 사례를 소개하는 과정에서 문세윤과 조째즈가 자리에서 일어나는 상황도 벌어진다.

최근 도전한 히말라야 등반에 대해서도 이야기한다.

구혜선은 "4300m 고지가 목표였고 목표를 이뤘다. 하루 16시간씩 걸었다"고 당시를 회상한다. 첫 등산이 히말라야였다는 그는 "둘레길처럼 천천히 걷는 줄 알고 갔는데 계속 오르막이라 화가 났다"고 말한다.

등반을 마친 뒤에는 체중이 증가했다고 밝혔다. 구혜선은 "병원에 갔더니 몸무게가 8㎏이나 늘어 있었다"고 말한다.

이어 "안 먹으면 도저히 못 간다. 고생한 나에게 보상한다고 생각해서 거기 있는 밥은 다 먹었다"며 "말한테 주는 밥과 쿠키, 각설탕까지 다 뺏어 먹었다"고 밝힌다.

<뉴시스>

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