‘부동산 5채’ 팝핀현준, 개인 사우나서 딸과 먹방…럭셔리 일상

공연예술가 팝핀현준(본명 남현준)이 자택에 마련된 개인 사우나를 공개하며 화제를 모았다.

팝핀현준은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “사우나에서 참외를 먹어보았다. 외부 음식 및 음식물 섭취 금지 같은 거 없다. 내가 하고 싶으면 할 수 있는 거다. 내 사우나니까”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 팝핀현준이 딸 남예술양과 사우나를 즐기며 참외와 삶은 계란 등을 먹는 모습이 담겼다. 아내인 국악인 박애리가 직접 음식을 가져다주는 듯한 장면도 포착됐으며, 팝핀현준은 “아줌마!”라고 장난스럽게 외치며 음식을 더 요청해 웃음을 자아냈다. 해당 공간은 공중목욕시설이 아닌 자택 내부에 설치된 개인 사우나인 것으로 알려졌다.

공연예술가 팝핀현준과 딸 남예슬양. 팝핀현준 사회관계망서비스(SNS) 캡처

팝핀현준은 과거 방송과 유튜브 등을 통해 집 안에 마련된 연습실과 작업 공간, 다양한 취미 시설을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 엘리베이터가 설치된 자택과 여러 대의 슈퍼카도 공개돼 관심을 모았다.

또한 그는 서울 성동구의 4층 건물을 비롯해 마포구 건물, 경기 고양시 일산의 주택 2채, 지방 주택 등 총 6채의 부동산을 보유하고 있다고 밝혔다.

팝핀현준은 국내 스트리트 댄스 1세대로 꼽히는 인물이다. 독창적인 팝핀 퍼포먼스로 이름을 알린 그는 가수 활동은 물론 각종 공연과 뮤지컬, 방송을 넘나들며 활동해왔다. 전통예술과 현대 퍼포먼스를 접목한 무대로도 주목받았으며, 해외 공연과 문화예술 행사에도 꾸준히 참여하며 공연예술가로 입지를 다져왔다.

한편 팝핀현준은 2011년 국악인 박애리와 결혼했으며, 슬하에 딸을 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지