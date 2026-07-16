우지한, 무빙픽쳐스컴퍼니와 전속계약… 오대환·윤제문과 한솥밥

배우 우지한이 무빙픽쳐스컴퍼니와 전속계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

2000년생인 우지한은 2022년 네이버 나우 웹드라마 ‘미미쿠스’로 데뷔했다.

이후 드라마 ‘일기예보적 연애’, ‘언제나 다시 만나’ 등 다양한 작품에서 안정적인 연기력과 자신만의 매력을 선보이며 차세대 배우로 주목받고 있다.

이번에 전속계약을 맺은 무빙픽쳐스컴퍼니에는 오대환, 윤제문, 이중옥, 이호철 등이 소속돼 있다.

무빙픽쳐스컴퍼니 관계자는 “우지한 배우는 매력적인 연기와 폭넓은 캐릭터 이해도를 갖춘 배우”라며 “다양한 분야에서 활발하게 활동하며 팬 여러분께 좋은 작품으로 인사드릴 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

우지한은 배우 차선우(바로)와 함께 영화 ‘꼭짓점’ 주연으로 캐스팅됐으며, 이달 중순 촬영에 돌입할 예정이다.

무빙픽쳐스컴퍼니는 배우 매니지먼트는 물론 드라마·영화 제작과 투자·배급 사업을 전개하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지