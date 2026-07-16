샤이니 키, 활동 재개 후 한 달 만 근황…날렵해진 턱선

사진=샤이니 키 SNS

그룹 샤이니 멤버 키가 오랜만에 근황을 공개하며 팬들과 다시 일상을 공유했다.

키는 지난 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 지난달 공연 이후 약 한 달 만에 올린 게시물이다.

공개된 사진에는 후드티와 모자를 착용한 편안한 차림으로 동네를 산책하고, 카페에서 빙수와 디저트를 즐기며 여유로운 시간을 보내는 키의 모습이 담겼다.

인형 뽑기 기계 앞에서 환하게 미소를 짓는가 하면, 한 손으로 턱을 괸 채 카메라를 바라보며 특유의 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 꾸밈없는 스타일 속에서도 또렷한 이목구비와 한층 갸름해진 턱선이 눈길을 끌었다.

사진을 접한 팬들은 “환하게 웃는 모습이 보기 좋다”, “더 잘생겨진 것 같다”, “편안해 보여 다행이다”, “사랑스럽다” 등의 반응을 남기며 반가움을 드러냈다.

앞서 키는 지난해 12월 이른바 ‘주사 이모’로 알려진 무면허 의료 행위 논란과 관련해 불법 의료 시술을 받은 사실을 인정하고 공식 입장을 밝혔다.

당시 소속사 SM엔터테인먼트는 키가 지인의 소개로 해당 인물을 의사로 알고 병원을 방문했으며, 의료 면허가 없다는 사실을 뒤늦게 인지했다고 설명했다. 키 역시 자신의 무지함을 반성한다는 뜻을 전했다. 이후 키는 활동을 잠시 중단하고 MBC ‘나 혼자 산다’와 tvN ‘놀라운 토요일’ 등 출연 중이던 예능 프로그램에서 하차했다.

키는 샤이니 완전체 활동으로 복귀해 팬들과 다시 만났다. 샤이니는 올해 미니 6집 ‘애트모스’를 발매했으며, 서울 올림픽공원 KSPO돔과 일본 사이타마 베루나돔에서 단독 콘서트를 개최하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다. 이번 근황 공개 역시 복귀 이후 한층 밝아진 모습으로 팬들의 반가움을 자아냈다.

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