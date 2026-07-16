“알고리즘아 일해라”…리센느 도미노 CF, 조회수 30만뷰 돌파

걸그룹 리센느를 브랜드 모델로 발탁한 도미노피자의 새로운 광고 영상 조회수가 30만회를 넘어섰다.

걸그룹 ‘리센느’를 브랜드 모델로 발탁한 도미노피자의 새로운 광고 영상 조회수가 30만회를 넘어섰다. 도미노피자 유튜브 채널 영상 캡처

도미노피자는 16일 공식 유튜브 채널에서 15초 분량의 리센느 모델 광고 영상을 공개했다. 여름 신메뉴를 들고 매장에서 나온 멤버 원이에 이어 다른 멤버들의 피자 즐기는 모습이 영상에 담겼다. 영상은 도미노피자의 캠페인 슬로건 ‘플레이 프리’를 외치는 멤버들의 모습으로 끝이 난다.

영상 조회수는 이날 오전 9시 기준 30만회를 넘어섰다. 누리꾼들은 “피자 박스 모델 손흥민이면 곤란하다”, “알고리즘아 일해라”, “오늘이 피자 먹는 날인가” 등 다양한 반응을 쏟아냈다.

앞서 도미노피자는 온라인을 뜨겁게 달군 ‘거제 야호’ 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)의 주인공 걸그룹 리센느를 새 브랜드 전속 모델로 발탁했다고 지난 13일 밝혔다.

광고는 지난달 촬영이 이뤄졌으며 16일 온오프라인 매체에서 공개됐다. 여름 신제품도 함께 선보일 예정이라고 도미노피자는 전한 터다. 도미노피자 관계자는 “브랜드 이미지와 리센느의 밝고 건강한 에너지가 잘 맞는다고 판단해 모델 발탁을 결정했다”고 설명했다.

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