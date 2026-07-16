황광희, 서인영 욕설 논란 언급 "입 열 수 없어 마음 안 좋았다"

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

방송인 황광희가 가수 서인영을 향한 변함없는 응원과 고마운 마음을 전했다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 황광희가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 두 사람은 쥬얼리를 탄생시킨 옛 소속사 스타제국 앞에서 만나 과거 활동 시절을 추억하며 유쾌한 입담을 펼쳤다.

황광희는 “서인영 선배는 스타제국 모든 연습생들의 아이코닉이었다”며 “연예인으로서의 자세는 서인영을, 인성은 박정아를 보고 배웠다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 서인영이 발끈하자 황광희는 “인성은 박정아지! 이왕 닮을 거면 콩쥐를 닮아야지 팥쥐를 닮냐”고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

황광희는 서인영이 자리를 비운 사이 진심 어린 속마음을 털어놨다. 그는 “인영 누나한테 너무 감사하다. 좋은 기회를 주셔서 정말 감사하다”며 “누나가 없으니까 이런 말을 하는데 진짜 좋은 선배님”이라고 말했다.

특히 황광희는 서인영의 과거 욕설 논란을 조심스럽게 언급하며 안타까운 마음을 드러냈다. 그는 “누나가 욕설 파문에 휩싸였을 때 그 상황이 저한테도 다 들어왔다”며 “우리는 입을 열 수 없는 상황이 정말 많다. 그래서 누나가 그런 일을 겪게 돼 마음이 너무 안 좋았다”고 회상했다.

그러면서 “누나가 다시 한번 재기하길 바랐다”며 “‘개과천선 서인영’을 통해 다시 시작하는 모습을 보면서 박수를 쳤다. 일회성 해프닝으로 끝나는 것이 아니라 계속 이어졌으면 좋겠다고 생각했다. 이렇게 지켜볼 수 있는 것만으로도 너무 기뻤다”고 응원의 메시지를 전했다.

또한 황광희는 평소 출연 조건을 꼼꼼히 살피는 것으로 알려져 있지만, ‘개과천선 서인영’의 출연 제안에는 개런티조차 묻지 않고 흔쾌히 응했다고 밝혀 두 사람의 남다른 의리를 짐작하게 했다.

한편 서인영은 지난 2017년 해외 로케이션 촬영 중 스태프에게 욕설을 하는 모습이 담긴 영상이 공개되며 논란에 휩싸였고, 이후 활동을 중단하며 자숙의 시간을 가진 바 있다. 최근 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 대중과 다시 소통에 나서며 새로운 출발을 이어가고 있다.

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