아르헨, 스페인과 결승전…최초 남미 챔프vs유럽 챔프 성사

'디펜딩 챔피언' 아르헨티나가 '축구의 신' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)의 활약에 힘입어 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전에 진출했다.

아르헨티나는 16일(한국 시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와 북중미 월드컵 4강전에서 2-1 역전승을 기록했다.

2022 카타르 대회 때 우승을 차지했던 아르헨티나는 2회 연속 월드컵 결승에 올랐다.

아르헨티나는 오는 20일 오전 4시 프랑스를 2-0으로 제압해 결승에 선착했던 스페인을 상대로 월드컵 2연패이자 통산 4번째 정상에 도전한다.

아르헨티나가 우승한다면, 1934년, 1938년의 이탈리아, 1958년, 1962년 브라질에 이어 월드컵 사상 3번째 2연패를 달성한다.

스페인은 지난 2010 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만의 월드컵 트로피를 노린다.

결승전은 미국 뉴욕주 이스트러더퍼드의 뉴저지 스타디움에서 펼쳐진다.

이번 대회 결승전은 남미 챔피언과 유럽 챔피언의 대결로 펼쳐진다.

(260716) -- ATLANTA, July 16, 2026 (Xinhua) -- Lionel Messi (R) of Argentina reacts with Harry Kane of England after the semifinal match between Argentina and England at the 2026 FIFA World Cup at Atlanta Stadium in Atlanta, the United States, July 15, 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu)/2026-07-16 07:42:10/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

아르헨티나는 최근에 열린 2024 코파 아메리카 우승팀으로, 2021년에 이어 대회 2연패를 달성했다.

스페인은 가장 최근 대회인 2024 유럽축구연맹(UEFA) 유럽축구선수권대회(유로2024)에서 정상에 오른 바 있다.

영국 매체 'BBC'에 따르면 코파 챔피언과 유로 우승팀이 격돌하는 월드컵 결승전은 이번이 최초다.

1966년 자국 대회 이후 60년 만의 우승을 꾀했던 잉글랜드는 다잡은 결승 진출을 뒷심 부족으로 놓쳤다.

월드컵에서 이번까지 준결승에만 3회 올랐던 잉글랜드는 또 메이저 대회 잔혹사를 이어갔다.

잉글랜드는 월드컵뿐 아니라 유로에서도 우승 없이 2회 준우승을 기록한 바 있다.

잉글랜드와 프랑스의 3위 결정전은 19일 오전 6시 미국 플로리다주 마이애미가든스의 마이애미 스타디움에서 열린다.

아르헨티나는 '주장' 메시의 2도움 맹활약에 힘입어 결승에 진출했다.

아르헨티나는 후반 10분 잉글랜드의 앤서니 고든에게 선제골을 내줬다.

모건 로저스가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 고든이 박스 안에서 오른발 슈팅으로 마무리했다.

이후 아르헨티나는 득점하지 못하면서 탈락 위기를 맞는 듯했다.

다행히 후반 40분 엔소 페르난데스가 동점골을 터트렸다.

코너킥 상황에서 메시가 도움을 기록했다.

로드리고 데 폴과 패스를 주고받은 메시는 상대 오른쪽 측면에서 페르난데스에게 연결했다.

이를 받은 페르난데스가 오른발 중거리 슈팅으로 승부의 균형을 바로잡았다.

후반 47분에는 역전골까지 넣었다.

또 메시의 발끝에서 시작됐다.

왼발잡이인 메시가 상대 오른쪽 측면에서 오른발로 크로스를 올렸다.

이를 박스 안에 있던 라우타로 마르티네스가 헤더로 마무리, 팀에 2-1 역전승을 안겼다.

<뉴시스>

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