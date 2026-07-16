‘국민성정펀드 1호’ 신안우이 해상풍력 착공…15MW 터빈 국내 첫 도입

기후에너지환경부는 16일 전남광주 신안 국민체육센터에서 ‘신안우이 해상풍력 착공식’을 개최한다고 밝혔다. 신안우이 해상풍력은 순수 국내자본으로 추진되는 국내 최초 대규모 해상풍력 사업이다.

신안우이 해상풍력 조감도.

신안우이 해상풍력은 신안 우이도 남동 측 해상에 390MW(메가와트)급 해상풍력 발전단지를 조성하는 사업이다.

총사업비 약 3조4000억원이 투입되며 2029년 1월 상업운전을 목표로 추진 중이다.

순수 국내자본으로 추진되는 이 사업은 국내 최초로 15MW급 터빈이 설치되는 사업이다. 한화오션, 한국중부발전, SK이터닉스, 현대건설 등이 참여해 사업을 함께 추진한다.

이 사업은 국민성장펀드 1호 투자사업으로 선정돼 대규모 재원 조달 기반을 확보했다. 총 사업비 3조4000억원 중 약 40%에 해당하는 1조3000억원 규모로 국민성장펀드(첨단전략산업기금 7500억원)와 미래에너지펀드(5400억원)를 통해 조달한다.

이런 재원 조달은 대규모 초기 투자가 필요한 해상풍력 사업의 금융 안정성을 제고하고 적기 착공을 뒷받침한 사례다.

신안우이 해상풍력은 터빈을 제외한 하부구조물, 해저케이블, 설치선 등 모든 핵심 기자재 분야에 국내기업이 참여한다.

설치선·해상변전소는 한화오션, 하부구조물은 현대스틸산업, 해저케이블은 LS전선이 맡는다.

신안우이 해상풍력은 군민펀드 등을 통해 주민이 사업에 참여하고 발전이익을 공유하는 방식으로 추진된다.

김성환 기후부 장관은 “이번 사업이 예정대로 차질 없이 추진되어 2030년 10.5GW 풍력 준·착공 목표 달성은 물론, 호남권 인공지능(AI)데이터센터·반도체 등 3대 메가프로젝트의 안정적 전력공급에도 기여하도록 적극 뒷받침하겠다”고 했다.

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