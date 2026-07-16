황광희 "연습생 생활 6년, 성형 안 하면 데뷔 못 한다고"

방송인 황광희가 연습생 시절 겪었던 웃지 못할 일화를 털어놨다.

15일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 황광희가 게스트로 출연한 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 과거 같은 소속사에서 활동했던 그룹 제국의 아이들 출신 황광희와 만나 다양한 이야기를 나눴다.

서인영은 황광희가 등장하자 "예전보다 지금 더 잘생긴 것 같다. 그래서 그룹 활동 때 너가 더 안 뜬 거다"며 돌직구를 날렸고, 황광희는 "옛날에 이 얼굴이었어야 했는데 그땐 아저씨 같았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 두 사람은 스타제국 사옥을 찾아 과거를 회상했다.

서인영은 "맨 처음엔 지하 연습실에서 시작했는데 정아 언니가 벌어서 이 건물로 이사 왔다. 그 다음에 내가 기둥에 번 돈을 붙였다"고 말했다.

황광희은 "소속사 건물이 지어졌을 때는 이미 누나가 엄청 잘됐을 때였다"며 서인영의 공로를 인정했다.

그러면서 "건물 기둥이 9개라면 정아 누나와 서인영 누나가 4.5개씩 세운 거다. 제국의 아이들은 그 돈으로 활동했고 저는 성형 다 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 서인영은 "맞다. 맨날 '코 어때요? 이마 어때요?'라고 물어봤다"고 맞장구를 쳤다.

황광희는 연습생 시절을 떠올리며 "2005년부터 스타제국에 있었다. 연습생을 길게 6년 동안 했다"고 말했다.

그는 "그런 거 치고 너무 실력이 없어서 사장님이 나한테 2년 쉬다 오라고 하셨다. 데뷔를 원하면 성형을 하고 오라더라. 그때까지 데뷔 안 하겠다고 하셨다"고 털어놔 웃음을 더했다.

그러면서 "사장님이 누나랑 나한테 잘해주셨다. 우리 같은 성격을 좋아하셨다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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