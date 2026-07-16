경북도, 북극항로 시대 대비 AI기반 해양기술 대전환 첫발

경북도는 15일 포스텍 체인지업그라운드에서 포항시, 포스텍, KT, KT SAT, ㈜맵시 등과 함께‘북극항로 대비 AI기반 해양기술개발 및 산업생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 북극항로 시대를 대비해 AI 분야 선도 기업과 대학이 함께 대한민국 해양산업의 AI·데이터 기반 전환과 산업생태계 조성에 협력하기 위해 마련됐다.

경북도는 15일 포스텍 체인지업그라운드에서 포항시, 포스텍, KT, KT SAT, ㈜맵시 등과 함께‘북극항로 대비 AI기반 해양기술개발 및 산업생태계 조성을 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

이날 행사에는 양금희 경북도 경제부지사, 박용선 포항시장, 김성근 포스텍 총장, 성원제 KT 동부법인본부장, 박현배 KT SAT COO, AI 해양기술 분야 스타트업 기업인 ㈜맵시의 조홍래 대표이사 등 산․학․관 관계자 50여 명이 참석했으며, 업무협약식과 전문가 포럼이 이어졌다.

이번 협약은 ▲ AI기반 해양기술개발 공동 추진, ▲ 북극항로 대비 해양산업 생태계 및 클러스터 조성, ▲ 위성․해양데이터 기반 미래선박․극지해양 기술 실증, ▲ 영일만항의 북극항로 거점항만 특화 개발, ▲ AI 해양 전문인력 양성 등을 위해 긴밀한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

특히, 지자체와 기업이 협력해 AI 기반 해양기술 전환을 추진하고, 해양수산부의 하드웨어 인프라 중심 동남권 발전전략을 AI 기반 소프트웨어 분야까지 확장한다는 점에서 의미가 크다.

협약식에 이어 열린 전문가 포럼에서는 경북도 라이즈(RISE) 사업의 일환으로 ▲ AI시대 해양공학 R&D 추진방향(장인성 KIOST 본부장), ▲ 미래선박을 위한 AI기반 연구(박별터 씨드로닉스 대표) 주제 발표와 전문가 토론이 이어졌다.

경북도는 이번 협약과 전문가 포럼을 발판 삼아 영일만항을 북극항로 거점항만이자 로봇·피지컬 AI 데이터센터 등 첨단산업에 필요한 소재를 공급하는 특화항만으로 육성하고, 동해안권을 중심으로 한 해양데이터 산업 육성에도 속도를 낼 계획이다.

아울러 경북도는 영일만항과 통합신공항을 연계한 투포트(Two-Port) 전략을 통해 동북아 물류거점과 국제크루즈 관광, K-푸드 수출 등 아우르는 글로벌 경제권 조성도 추진할 계획이다.

한편, 경북도는 이번 협약을 시작으로 참여기관과 1단계 사업의 구체적인 실행계획을 마련하고 향후 정부의 북극항로 기본계획 및 지역 항만발전 전략 등과 연계하여 관련사업을 단계적으로 추진해 갈 예정이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “오늘 업무협약식은 대한민국 해양산업이 AI와 데이터 기반으로 대전환하는 뜻깊은 자리”라며, “경북도는 미래 북극항로 시대를 대비해 항만, 물류, 에너지 등 관련 산업이 새로운 글로벌 경제권을 선도할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지