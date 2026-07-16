유시민 “李대통령의 선택, 실패로 끝날 것… 잘못된 판단하고 있어”

범여권 논객 유시민 작가가 이재명 대통령의 외연 확장과 통합 기조를 “매우 위험한 선택”으로 규정하고 “필연적인 실패의 길로 가고 있다”고 주장해 논란이 일고 있다. 민주당 의원들은 “개인 망상”, “저주의 언어”라며 강하게 반발했다.

범여권 논객 유시민 작가. 뉴시스

유 작가는 15일 유튜브 채널 ‘매불쇼’에서 “이 대통령이 선택한 노선을 존중하는데 그것은 매우 위험한 선택”이라며 “이 대통령의 선택이 실패로 끝날 것이라고 본다”고 말했다. 이어 “이 대통령은 매우 잘못된 판단을 하고 있고, 본인에게도 나라에도 해가 되는 방식으로 행동하고 있다”며 “결국은 국민이 나서서 뭔가를 바로잡지 않으면 길이 없다”고 주장했다.



유 작가는 이 대통령이 민주당을 기반으로 외연을 넓히는 ‘증축’이 아니라 당과 여권의 틀을 다시 짜는 ‘재건축’ 또는 ‘재개발’을 추진하고 있다고 봤다. 그는 “민주당이 재건축을 해야 할 정도로 문제가 많은 정당이 아니다”며 “재건축, 재개발 모두 대중이 필요성을 인식해야 성공하는데 지금은 성공하지 못한다”고 말했다. 이어 “정계개편을 머릿속에 둔 것 같은데 옳다, 그르다를 떠나 필연적인 실패의 길로 가고 있다”고 했다.



유 작가는 “이 대통령도 상처받고 민주당도 엉망이 되고 진영은 폭파되고 아주 참혹한 결과로 귀착될 가능성이 매우 높다”며 “성공 가능성은 거의 없다고 본다”고 말했다. ‘재건축’ 구상의 사례로는 ‘5·18은 성역이 됐다’고 발언했다가 사퇴한 이병태 전 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장과 국민의힘 출신으로 대한적십자사 회장에 임명된 인요한 전 의원 등을 꼽았다.



검찰개혁 문제를 두고는 “1년 넘게 개혁이 이뤄지지 않은 것은 대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 원하지 않기 때문”이라며 “정부안도 대통령이 못 내게 한 것이라고 본다”고 주장했다. 이어 “보완수사권 일부를 검찰에 남겨 놓는 게 좋겠다고 판단할 수 있지만 국민에게 양해를 구해야 한다”며 “욕먹을 일은 밑에 사람을 시키고 인기를 얻는 일은 자기가 하는 ‘마키아벨리’식으로 문제를 처리했다”고 비판했다.



유 작가의 발언이 알려지자 민주당 의원들은 일제히 반발했다. 이건태 의원은 “‘재건축하면 실패한다’는 건 근거도 논리도 없는 유시민 작가 개인 망상일 뿐”이라며 “필연적으로 실패할 것은 유시민 정치”라고 직격했다. 장철민 의원은 “유시민 작가가 결국 금도를 넘었다”며 “어떻게 동지라 불렸던 입으로 저주의 언어를 토해낼 수 있는가”라고 비판했다. 이어 “실패와 분열을 먹고사는 하이에나 짓을 제발 멈추라. 국민과 당원이 용서치 않을 것”이라고 했다.

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